Deebo Samuel critica a los que reprueban a Jimmy Garoppolo

Hay muchas personas que critican al mariscal de campo de los San Francisco 49ers, Jimmy Garoppolo -en especial personalidades de ESPN como Mina Kimes y Stephen A. Smith, junto con otros analistas de la NFL. Pero también hay otros que apoyan a Jimmy G.

Cuenten a un All-Pro de los 49ers como un partidario ferviente de su mariscal de campo.

El hombre que ha recibido el balón de parte de Garoppolo como corredor y receptor, Deebo Samuel, se volcó a Twitter para criticar a los que reprueban al mariscal de campo de los 49ers, quien está a un partido de volver al Super Bowl con el resto del equipo por segunda vez desde enero de 2020.

“Es inkreíble que tengan tanto para decir acerca de nuestro mariscal de campo. Vean la cantidad de partidos que ha ganado. Bien, esperaré. Es un ganador nato”, Samuel tuiteó el jueves por la mañana en su cuenta personal de Twitter. También etiquetó a Garoppolo en su publicación.

Algunos creen que Samuel le envió un mensaje directo a una analista de ESPN

El tuit de Samuel se dio luego de que Kimes hiciera esta referencia acerca de Garoppolo, que también se puede leer aquí en esta historia de Heavy acerca de los 49ers:

En la cuenta de Twitter de @OurSf49ers_ se cree que Samuel le envió ese mensaje a popular personalidad de ESPN y analista de la NFL.

Fanáticos y reporteros apoyaron el tuit de Samuel

Samuel recibió el apoyo de parte de este “fanático empedernido de los 49ers” en Twitter:

Otra fanática de los 49ers publicó esto en respuesta a la publicación de Samuel:

Un fanático identificado como @49ers_Dude le dijo a Samuel que está “de acuerdo por completo. No entiendo cómo la gente no se da cuenta de la suerte que tenemos desde que Jimmy G llegó al equipo. Pasamos de ser perdedores a ganadores”.

Algunos periodistas del Área de la Bahía de San Francisco que se pusieron del lado de Samuel y Garoppolo. Uno de ellos fue David Lombardi, de The Athletic, quién envió este recordatorio:

Chris Alvarez, de ABC 7, y de la misma zona, es otro que los apoya.

Josh Chapman, del podcast 49ers Rush, espera que Garoppolo pueda superar a los Rams en el SoFi Stadium este domingo.

Pero no todos los fanáticos de los 49ers están de acuerdo con Samuel.

Otro fanático, identificado como @brian_techie, le envió esto a Samuel.

“Tercera oportunidad y siete por recorrer en un momento crítico del partido y Kyle te da el balón para que corras. En los últimos cuatro partidos Jimmy ha lanzado dos pases de anotación y seis intercepciones. Ustedes apenas han ganado los últimos tres partidos, a pesar de Jimmy. Han cuestionado que el equipo le buscó un reemplazo a Jimmy. ¡Pongan al muchacho!” dijo en el tuit, en referencia a Trey Lance.

Garoppolo les dijo a los reporteros cómo lidia con el odio

La primera pregunta que le hicieron a Garoppolo: ¿Tiene alguna estrategia para evitar las críticas online y en los estadios?

Garoppolo respondió de manera simple: Piensa en quién es él y en quien lo rodea.

“Mis amigos y mi familia, ellos siempre me recuerdan esas cosas”, dijo Garoppolo. “Pero no estoy seguro. Creo que el conocerse a uno mismo y saber quien eres son cosas muy importantes, porque si te pierdes en lo que dicen y empiezas a creer algunas de esas cosas, entonces podrías terminar tomando el camino equivocado. No sé, creo que lo importante es conocerse a uno mismo como jugador y como persona. Y mientras mis compañeros sigan confiando en mí, entonces no va a haber nada más que me importe.

LEER MÁS: LeBron James decidió meterse al mundo de la criptomoneda de manera partilcular: ¿Cómo lo hizo?