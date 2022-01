Daniel Cormier criticado por análisis durante UFC 270: ¿Qué dijo?

El ex campeón de dos divisiones de la UFC devenido en comentarista Daniel Cormier fue duramente criticado recientemente por un comentario que hizo durante la UFC 270 el 22 de enero de 2022.

El brasilero cinturón negro de Jiu-Jitsu y compañero de entrenamiento de Conor McGregor Dillon Danis publicó un video del comentario de Cormier durante el tercer round de Francis Ngannou vs. Ciryl Gane en el marco de la UFC 270 en Twitter. Los pesos pesados se enfrentaron por el oro indiscutido el sábado por la noche y Ngannou dejó el Octágono como vencedor.

Lo que sorprendió a la mayoría de los espectadores fue la forma en que “The Predator” obtuvo la victoria. Ngannou, quien es conocido por su formidable poder de pegada y velocidad, utilizó su agarre para controlar a Gane en el suelo por grandes porciones de los tres rounds finales.

Cormier también se sorprendió al ver a Ngannou pelear en el suelo. “Oh, por dios, Francis está haciendo Jiu-Jitsu”, dijo Cormier durante la transmisión. “Lo está haciendo realmente bien.”

En el tuit, Danis destrozó el comentario de “DC”, escribiendo: “Lo peor de la pelea”, junto con el emoji de risa con lágrimas. Mira el clip a través del tuit de Danis debajo que terminó borrando:

Cormier se ha convertido en un sello del equipo de transmisión de la UFC

Durante los últimos años, DC emergió como uno de los comentaristas más utilizados de la promoción. También se ha convertido en un pilar de todos los eventos pay-per-view de la UFC, normalmente comentando junto a su colega analista Joe Rogan y el relator Jon Anik.

Cormier se retiró de las artes marciales mixtas después de sufrir una segunda derrota consecutiva contra Stipe Miocic durante su enfrentamiento de la trilogía por el título de peso pesado en la UFC 252 en agosto de 2020.

Ngannou sostiene que sólo le queda un año de su contrato con la UFC

Ngannou ha dejado en claro que siente que merece recibir más dinero de parte de la UFC. El campeón de 35 años de edad le dijo a los medios durante la conferencia de prensa post pelea de la UFC 270 que de acuerdo con su contrato, sólo le queda un año o tres peleas de su contrato con la UFC, y se siente cómodo esperando si no logra ponerse de acuerdo con la promoción.

“En los tres últimos años he peleado tres veces, osea, ¿qué significa eso? Una vez por año”, sostuvo Ngannou vía MMA Junkie. “No sería extraño. No me siento frustrado por nada, estoy en paz con mi decisión.”

Ngannou también compartió sus problemas con la promoción.

“No es sólo por el dinero”, señaló Ngannou. “Obviamente, el dinero es una parte, pero son los términos del contrato con los que no estoy de acuerdo.”

“No siento que sea justo. No me siento un hombre libre. No siento que se me haya tratado bien. Es lamentable tener que estar en esta posición, tener que decir eso. Creo que todos deberían tener derecho a reclamar lo que es mejor para ellos. Y al final del día, nos esforzamos mucho por este trabajo y ponemos mucho el cuerpo para lograrlo, por lo que deberíamos tener un trato con todas las de la ley.”

LEER MÁS: [Y VIDEO] Este es el daño causado por devastador tornado en Kentucky