La dura despedida de Dani Alves del Barça: “Llegó el momento de decir adiós”

La leyenda del club Dani Alves ha confirmado en las redes sociales que dejará Barcelona por segunda vez cuando expire su contrato con los catalanes a finales de mes.

Alves usó Instagram para seguir una emotiva despedida de los seguidores del Barcelona después de regresar por segunda vez en enero. El jugador de 39 años hizo 16 apariciones en todas las competiciones para los catalanes por segunda vez, anotando una vez y recogiendo tres asistencias.

“Queridos cules… Ahora si llego lá hora de nuestra despedida.

Fueron + de 8 años dedicados a ese club a esos colores y a esa casa… pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían y las historias son escritas por algún momento en lugares distintos – y así fue. Intentaron despedirme pero no pudieron hacerlo 😂, pues ustedes no pueden imaginar, o sí, lo resistente y resiliente que soy. Pasaron otros muchos años hasta que el fútbol y la vida que como siempre, son muy agradecidos con aquellos que les respectan, decidieron darme la oportunidad de volver aquí para poder decir adiós. Pero no un adiós sin antes agradecer a todos los que están detrás de los focos, todos los que hacen con que lo nuestro sea perfecto, a todos ellos; GRACIAS”.

Alves ha disfrutado de una carrera impresionante y es el jugador más condecorado del fútbol masculino. El brasileño ha ganado 43 trofeos hasta ahora para el club y el país y espera poder pelear por uno más a fin de año con Brasil en la Copa del Mundo de 2022.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Adiós a una leyenda

Official. Dani Alves confirms he’s set to leave Barcelona, as his contract won’t be extended. 🚨🇧🇷 #FCB pic.twitter.com/Z7S1009SPP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2022

El defensa hizo un regreso sorpresa en enero en una transferencia libre y jugó un papel importante en el Barcelona que terminó la temporada en el segundo lugar de la tabla. La experiencia y personalidad del brasileño fueron un activo tanto dentro como fuera del campo.

Alves se marcha como uno de los mejores laterales derechos de la historia y escribió en su despedida lo feliz que le había hecho volver a Barcelona, aunque fuera por tan poco tiempo.

“Me gustaría agradecer también a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver a este Club y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa, no sabe lo feliz que soy…. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria 😝 Ojalá también aquellos que si quedan cambien la historia de ese hermoso club, lo deseo de corazón.

Fueron 23 títulos conseguidos: 2 tripletes, 1 sextete y um grande libro de oro escrito!

Cierra un ciclo muy lindo y se abre otro mas desafiador aún.

Que el mundo nunca olvide: UN LEON AÚN QUE TENGA 39 AÑOS CONTINÚA SIENDO UN GOOD CRAZY LEONNNN.

Para siempre VISCA AL BARÇA!”

¿Por qué Alves se va ahora?

Barcelona informó al jugador de 39 años que no se le ofrecería un nuevo contrato el miércoles 15 de junio, según informó Sergi Sole en Mundo Deportivo. Alves ha estado de vacaciones después de jugar con Brasil en los amistosos contra Corea del Sur y Japón y había estado esperando la decisión del Barça.

Alves ahora “estudiará algunas de las propuestas” que ya ha recibido y también puede atraer más ofertas ahora que se ha determinado que no se quedará en el Camp Nou. La “prioridad” del veterano es jugar en una de las cinco mejores ligas de Europa, aunque es poco probable que continúe en España.

El entrenador Xavi “ha sido honesto” con Alves y le informó al brasileño que su tiempo de juego sería limitado si se quedaba. Los culés esperan fichar a César Azpilicueta y ya tienen disponibles a Sergino Dest y Sergi Roberto para jugar de laterales derechos.

Se había pensado a principios de temporada que el Barça podría mantener a Alves hasta la Copa del Mundo de 2022. Sin embargo, parece que el paso del vistoso brasileño por el club ya ha terminado, aunque los recuerdos perdurarán por mucho tiempo.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: ¿Quién es Pablo Torre, el nuevo fichaje del FC Barcelona?