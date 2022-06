Dana White suena optimista sobre el posible regreso de Jon Jones: ¿Peleará contra Stipe Miocic?

El presidente de la UFC , Dana White aún está considerando una pelea entre Jon Jones y Stipe Miocic, y el mandamás de la promoción cree que “tiene sentido” hacerlo en Las Vegas o Nueva York.

El actual campeón de peso pesado de la UFC Francis Ngannou continúa al márgen mientras se recupera de una cirugía de rodilla y se espera que esté fuera de acción hasta el próximo año. Por eso, la promoción está interesada en enfrentar a los dos ex campeones de la UFC mientras tanto.

Y mientras hablaba con John Morgan de MMA Underground, White señaló que la pelea se llevará a cabo más adelante en 2022.

“Estoy 100% de acuerdo contigo en que él [Jon Jones] sigue siendo el mejor de todos los tiempos, dijo White a través de Low Kick MMA. “Sí, obviamente, tenemos a Francis en este momento, su rodilla, estamos esperando eso, veremos cuánto tiempo tomará. Entonces, él y Stipe [Miocic] probablemente tengan sentido. O Las Vegas o Nueva York.

“Bones” contra el ex campeón de peso pesado sería el evento estelar de una cartelera pay-per-view. La UFC generalmente realiza un PPV en la ciudad de Nueva York en noviembre y algunas carteleras PPV en Las Vegas durante el otoño y principios del invierno.

Mientras hablaba con Brett Okamoto de ESPN en marzo, White también compartió su interés en la posibilidad de ofrecer el cinturón interino de peso pesado para que Jones y Miocic compitan.

“No he pensado en eso en absoluto, pero sí, suena como algo que haríamos”, dijo White a través de MMA Junkie. “No hasta que sepamos lo que va a hacer Francis o lo que va a pasar, pero si ese es el caso, si termina fuera por un año, Jon podría entrar y pelear por un título.”

Jones dijo recientemente que Miocic estaría listo para pelear en septiembre

Se habló mucho en la comunidad de MMA hace unos meses sobre Jones y Miocic encabezando la UFC 276 el 2 de julio para culminar la Semana Internacional de la Pelea de la promoción. Sin embargo, la pelea nunca se concretó.

A fines de abril, Bones tuiteó que Miocic estaría en condiciones “óptimas” para pelear en septiembre, lo que significaba que no se enfrentarían este verano. “Stipe dice que estará en su pico absoluto en septiembre”, escribió Jones el 26 de abril. “Estoy decepcionado pero paciente, quiero que el mejor de todos los tiempos de peso pesado esté en su mejor momento. Esperaré hasta septiembre. No quiero excusas.”

Un fan reaccionó a la publicación de Jones, tuiteando: “Viejo, eso apesta”. Jones, quien aparentemente quería pelear este verano, respondió: “Realmente sí, mis entrenadores y sus familias definitivamente estaban emocionados por esta pelea. Mentiría si dijera que no me sentí decepcionado hoy”.

Daniel Cormier ve a Jones venciendo a Miocic

El ex campeón de dos divisiones de la UFC Daniel Cormier no es un desconocido para Jones y Miocic. Luchó contra ambos combatientes, cayendo 1-2 contra Miocic y 0-2 contra Jones. Sin embargo, su segunda derrota ante Bones fue anulada después de que Jones no pasara una prueba de doping por una droga que mejora el rendimiento.

Hablando recientemente con The Mac Life, “DC” compartió que se inclina porque Jones venza a Miocic.

“[Ambos son] extremadamente duros”, dijo Cormier a través del medio.

“Ambos son tremendos artistas marciales mixtos. Pero aquí está la cosa. Y diré esto tan sinceramente como me sea posible. Cuando perdí ante Jon Jones, hice todo en la revancha en la primera pelea y perdí. Hice todo lo posible en esa revancha para ganar y aún así el tipo me venció. Di lo mejor de mí en el entrenamiento, en la preparación, estaba tan seguro de mí mismo como nunca antes de cara a esa pelea.”

“Stipe Miocic, muy, muy bueno”, continuó DC. “Pero no pude hacer todas las cosas que hice para esas peleas de Jones. Siento que si peleara contra Stipe Miocic tan preparado como lo estaba en la segunda pelea con Jones, nunca perdería contra él. No me siento así acerca de Jones.”

“Todavía creo que ganaría peleas, pero creo que él podría ganar peleas. Siento que si estuviera preparado lo mejor que pudiera, nunca perdería contra Stipe y realmente respeto a Stipe. Sólo creo que ese enfrentamiento no es bueno para él. Gran pelea. Estoy emocionado por eso, pero cuando miro a estos dos, no sé si Miocic supera a Jones. No me agrada Jones, pero sabe pelear.”

