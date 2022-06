Dana White cree que estrella de la UFC ‘saldría malherido’ si pelea contra Kamaru Usman

El presidente de la UFC, Dana White, cree que si enfrenta al rey de peso wélter Kamaru Usman con Nick Díaz, este último “saldrá malherido”.

En diálogo con Kevin Iole de Yahoo Sports, el presidente de la UFC reaccionó a los comentarios recientes de Díaz. Díaz, de 38 años, quiere regresar al Octágono este año y pidió una pelea con Usman.

En resumen, White no cree que sea una buena idea, y no mostró interés en hacer que la contienda suceda.

White calificó a Usman como el mejor luchador libra por libra del mundo y dijo: “Necesito cuidar, necesito cuidar a Nick y asegurarme de que Nick no salga herido”.

“No quiero ver a Nick Diaz lastimado”, continuó White.

Iole también le preguntó a White si la promoción estaba tratando activamente de encontrarle una pelea a Díaz, y White respondió: “No que yo sepa, no”.

Díaz (26-10) compitió por última vez en septiembre en la UFC 266 contra el ex campeón de las 170 libras de la UFC Robbie Lawler. Fue la primera pelea de Díaz desde 2015, y aunque se mantuvo de pie con Lawler durante casi tres asaltos completos, finalmente fue derrotado por nocaut técnico.

El popular artista marcial mixto no ha ganado desde su victoria por decisión unánime sobre el ex campeón de dos divisiones BJ Penn en 2011.

Díaz dijo recientemente que quiere pelear por el oro de la UFC a su regreso

TMZ Sports se encontró con Díaz hace unas semanas, y Díaz confirmó que planea pelear a fines de 2022. “Estoy trabajando para fin de año”, dijo Díaz. “Sí. Estoy trabajando en eso.”

Cuando se le preguntó a Díaz por primera vez contra quién quería pelear en su pelea de regreso, respondió: “No lo sé en este momento. Ahora mismo estoy concentrado en mi entrenamiento.”

Pero cuando se le pidió que eligiera entre boxear con Canelo Álvarez o competir contra Usman, Díaz eligió a “The Nigerian Nightmare” [“La Pesadilla Nigeriana”].

“Prefiero pelear por un título”, dijo Díaz. “Si voy a pelear, quiero que sea por un título”.

Díaz le pidió a la UFC una ‘oportunidad’ con Usman

Usman aún se está recuperando de una cirugía en la mano y, aunque Leon Edwards parece ser el próximo retador al título, The Nigerian Nightmare aún no ha sido emparejado oficialmente con alguien. Cuando se le preguntó sobre la vacante, Díaz dijo:

“Sí, y esa es la cosa. Quieren decir si quiero pelear como ciertos tipos y cosas así, pero yo digo, sabes qué, es una pelea más grande, ya sabes, si te saltas todo el lío.”

“No necesito entrar allí y que uno de esos jóvenes me patee el trasero de todos modos. Y no es que no vaya a ganar, es sólo que no estoy motivado para pelear contra alguien que está… Sí, quiero pelear por el título. Tengo 38 años.”

Se le pidió al luchador que predijera el resultado de la potencial pelea. “Creo que lo venceré”, respondió Díaz.

Luego, mirando directamente a la cámara, Díaz desafió a Usman: “Creo que podría vencerte. Me encantaría que me dieran una oportunidad. Creo que podría vencerte.”

