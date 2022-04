Dana White critica a jueces por decisión ‘errada’ en UFC273: ¿Por qué lo dice?

El presidente de la UFC, el siempre polémico Dana White, no se mostró contento con la decisión de los jueces en la pelea por el título de peso gallo entre Aljamain Sterling y Petr Yan el sábado por la noche.

Sterling, quien llegó a la pelea como el no favorito, ganó por decisión dividida, quitándole a Yan la posibilidad de reclamar el título indiscutido.

“Me pareció que los jueces se equivocaron”, White le dijo al periodismo en su conferencia de prensa posterior a la pelea. “Lo tenía 3-2 al revés. No sé cómo lo puntuaron ustedes. Supongo que todo depende de cómo puntuaron ese primer round.”

White estaba en lo correcto cuando sostuvo que todo se resumía al primer round. Sal D’Amato y Eliseo Rodríguez puntuaron los primeros cinco minutos 10-9 para Sterling, mientras que Chris Lee los puntuó 10-9 para Yan.

“Creo que gané esta pelea y me robaron”, dijo Yan a través de su traductor en el octágono. “Creo que gané tres rounds de cinco.”

Aljamain Sterling pidió disculpas después de su victoria en la UFC 273





Dana White Reacts To Khamzat Chimaev vs. Gilbert Burns Slugfest, Sterling vs. Yan Scoring | UFC 273 #UFC President Dana White spoke to reporters after #UFC273 and weighed in on Khamzat Chimaev's incredible fight against Gilbert Burns, the scoring in Aljamain Sterling vs. Petr Yan 2, and more. Subscribe to MMA Fighting on YouTube: goo.gl/dYpsgH Subscribe to The MMA Hour on iTunes: Apple.co/themmahour Subscribe to The MMA Hour on Spotify: open.spotify.com/show/0NUQhyUeYQcbtHOV10qmbb Subscribe… 2022-04-10T06:28:34Z

Sterling afrontó una gran falta de respeto antes de la pelea, ya que muchos cuestionaron sus credenciales como campeón, dado que ganó el cinturón después de que Yan fuera descalificado por un golpe ilegal.

“Él no ganó. Petr perdió. Sterling no ganó. Petr perdió. De acuerdo. Así es como sucedió”, el ex campeón de peso mediano Robert Whittaker le dijo a Fox Sports. “Esa es la verdad innegable del asunto. Así que no puedes andar diciendo soy el campeón, soy el mejor del mundo, porque no ganaste el cinturón, te lo dieron. Es diferente.”

Con la victoria, Sterling ha acallado a todos los críticos y puede presumir con orgullo de su oro en la UFC.

“Tuve un oponente duro en Petr Yan”, dijo Sterling. “Es peligroso y saca lo mejor de mí. Me venció en la primera pelea. Esto es para los haters que siguen desacreditándome.”

Sterling incluso emitió su propio formulario de disculpa para sus haters a través de redes sociales.

“Voy a necesitar que llenen esto y me lo entreguen al final de la jornada laboral”, escribió Sterling.

I’m going to need y’all to fill this out and hand it in to me by the end of the work day 🤡

•#UFC273 #AndStill #TheWeeklyScraps pic.twitter.com/DalnSPF88Q — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) April 10, 2022

Sterling quiere a TJ Dillashaw en siguiente lugar

Entonces, ¿qué sigue para el campeón? Sterling quiere a TJ Dillashaw, ya que se trata de un enfrentamiento personal para el luchador de 32 años.

“Oh, sí. Ha sido un gran crítico”, Sterling le dijo a los medios. “El tipo ha estado hablando de mí sin parar, hablando de mi corazón, de esto y aquello; el espíritu de un luchador. El espíritu de un luchador es alguien que nunca se rendirá, si me lo preguntas. Creo que lo demostré esta vez. Creo que lo demostré incluso en mi peor noche, que fue mi primera presentación contra Yan. Era una sombra de mí mismo, y no pudo sacarme de allí esa noche, y tampoco me iba a sacar de allí esta noche.”

White dijo que la pelea con Dillashaw es un camino que la promoción podría tomar, manteniendo una trilogía potencial con Yan en suspenso.

“Escuchen, esa pelea estará allí”, dijo White sobre Sterling/Yan III. “Petr Yan es uno de los tipos más rudos de esa división. Así que sí, probablemente hagamos la pelea con TJ.”

