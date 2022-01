Dana White apoya a Joe Rogan en el tratamiento del COVID-19: ¿Cuál es su pensamiento?

El presidente de la UFC protagonizó una pelea con un periodista en torno al COVID-19.

Dana White dio positivo para coronavirus a fines del año pasado y en ese entonces acudió al comentarista y podcaster de la UFC Joe Rogan por consejos para su tratamiento. Rogan, quien también dio positivo para el virus en 2021, ha sido un férreo defensor del uso de medios tales como anticuerpos monoclonales, vitaminas intravenosas e Ivermectina para pelear contra el COVID-19.

White lo imitó y el presidente de la UFC afirmó que sus síntomas comenzaron a disminuir alrededor de 24 horas después de haber dado positivo.

Durante la conferencia de prensa post pelea de la UFC Vegas 46 el 15 de enero, se le preguntó a White acerca de la petición recientemente firmada por médicos, trabajadores de la salud y científicos. Dicha petición se titula: “Carta Abierta a Spotify: Un llamado de las comunidades científicas y médicas globales para la implementación de una política de desinformación”, y el objetivo principal del petitorio es que Spotify “establezca una política clara y pública con el fin de moderar la desinformación en su plataforma”.

La petición es específicamente acerca del podcast ‘Joe Rogan Experience’

El escrito apunta al podcast de Joe Rogan, “Joe Rogan Experience”, que es transmitido exclusivamente en Spotify y en el cual los firmantes afirman que el podcaster difunde “información errónea”, específicamente acerca de la pandemia por COVID-19.

“Al permitir la propagación de afirmaciones falsas y dañinas para la sociedad, Spotify habilita a los medios contenidos en su plataforma a dañar la confianza pública en la investigación científica y diseminar dudas en cuanto a la credibilidad en las orientaciones basadas en datos ofrecidas por profesionales médicos”, dice la petición.

El petitorio también enumera sus mayores críticas a Rogan: “Ha desalentado la vacunación de jóvenes y niños, afirmado erróneamente que las vacunas ARNm constituyen un ejemplo de “terapia genética”, promovido la no aprobada utilización de ivermectina para tratar el COVID-19 (contrariamente a las advertencias de la FDA), y difundido un número de teorías conspirativas no corroboradas”.

Periodista le pregunta a White si es ‘Médico’





El presidente de la UFC respondió dando su visión acerca de la petición (crédito MMA Weekly):

“Hice una llamada telefónica y lo logré”, White dijo acerca de la Ivermectina. “Ahora no puedes obtener anticuerpos monoclonales para salvar tu vida. Es una de las mayores locuras que he visto en mi vida. [Joe Rogan] ha estado hablando al respecto, yo he estado hablando al respecto. No se trata de drogas experimentales, un tipo ganó el Premio Nobel por eso. Apuesto a que puedo conseguir unos malditos calmantes antes que anticuerpos monoclonales.”

White continuó, diciendo que “no puedes conseguir esas cosas (anticuerpos monoclonales e Ivermectina) para salvar tu vida ahora, literalmente”.

Luego, otro miembro del periodismo le preguntó a White: “¿Es usted médico?”

El presidente de la UFC respondió: “No. Pero yo los tomé y ambos me funcionaron. Así que ¿por qué no podría tomarlos de nuevo? U otras personas.”

“No contestaré eso”, respondió el periodista.

“No, no, vamos, métete de lleno”, respondió White. “¿Por qué no podríamos tomarlos? ¿Quieres saber qué es lo alarmante? Apuesto a que puedo conseguir algunos malditos calmantes más rápido de lo que puedo conseguir anticuerpos monoclonales.”

“Te dan analgésicos como si fueran Tic Tacs”, continuó.

“Nadie dijo que eso estuviera bien”, contestó el periodista.

“Los anticuerpos monoclonales y la Ivermectina no te harán nada”, continuó White. “Los analgésicos te matan. Hecho. Y no soy médico, pero ese es un hecho.”

