Damian Lillard sobre la mentalidad de Russell Westbrook: ‘Creo que él habla con sí mismo’

Las opiniones sobre Russell Westbrook han variado a lo largo de los años, pero esta temporada les ha estado dando a sus detractores algunas municiones importantes. No ha anotado más de nueve puntos en tres juegos consecutivos y Los Angeles Lakers han tenido un desempeño muy inferior con un récord de 21-21. Sin embargo, lo único en lo que sigue siendo bueno es hablar basura.

Todavía puede meterse debajo de la piel de los jugadores con lo mejor de ellos. Tim MacMahon de ESPN hizo un artículo sobre la charla basura en la NBA y reveló cómo se sienten los jugadores de la liga sobre la charla basura de Westbrook.

“Luego está Westbrook, de quien varios jugadores dicen que es el hablador de basura más implacable de la liga. ¿Sus motivos? Automotivación, suponen los jugadores”, escribió MacMahon.

El alero del Miami Heat P.J. Tucker es un incansable hablador de basura por derecho propio, pero dio una idea de cómo Westbrook aborda la charla basura.

“Entonces lo [vi] cuando jugamos juntos; hablaba m***** para ponerse en marcha todas las noches ”, dijo Tucker. “No tiene nada que ver contigo. Eres solo una persona. Eres solo el chico. No importa quién eres, lo que hiciste. Eres el tipo y él te va a hablar m*****.

“Así es Russ.”

Si bien Tucker parece admirar cómo Westbrook hace las cosas, la estrella de los Portland Trail Blazers, Damian Lillard, le dio un pequeño golpe al ex MVP.

“Creo que habla solo”, admitió.

Westbrook confiado que las cosas cambiarán

Westbrook no está jugando bien en la actualidad, lo que hace que sea más difícil seguir hablando de basura. No es ningún secreto que a los Lakers les gustaría intercambiarlo, pero es probable que se queden con él. Tendrá que resolver las cosas si espera ayudar al equipo a ganar un campeonato. Cree que volverá a la normalidad.

“La palabra ‘caída’ no es algo en lo que me apoye”, dijo Westbrook después de la derrota del equipo por 125-116 ante los Sacramento Kings, a través de ESPN. “Me quedo encerrado en mi oficio, descúbrelo. Solo estoy en una posición para tratar de descubrir la mejor manera de jugar en este momento. Es tan simple como eso.

“Lo resolveré, y eso es todo. … Averiguar maneras de simplemente hacer un maldito tiro. Eso es.”

La solución más fácil para que Westbrook deje de fallar tiros sería simplemente dejar de tomarlos. Es uno de los peores tiradores de la NBA y no está mejorando.





Play



Russell Westbrook on Kings Playing 'Cold As Ice', Recent Slump, & MORE | CBS Sports HQ Russell Westbrook speaks to the media following the Lakers loss. SUBSCRIBE TO OUR CHANNEL: youtube.com/user/CBSSportsHQ FOLLOW US ON: Facebook – facebook.com/CBSSports/ Instagram – instagram.com/cbssportshq/ Twitter – twitter.com/CBSSportsHQ #NBA #Lakers #RussellWestbrook 2022-01-13T14:43:59Z

LeBron James aún cree en Westbrook

The Lakers don’t appear confident in Westbrook but they have to do what they can to elevate him. LeBron James isn’t ready to pile on his superstar teammate yet. He’s going to help Westbrook as much as he can.

“Simplemente sigue trabajando con él”, dijo LeBron. “Obviamente, ha estado trabajando, y vas a confiar en el trabajo que pones en él, así que se ve muy bien, simplemente no le va bien”.

Los Lakers están a la mitad de la temporada y no se ven cerca de los contendientes. Afortunadamente, todavía queda un largo camino por recorrer antes de los playoffs.

“Tenemos 42 juegos ahora [completados] y quedan 40, y queremos ver de qué estamos hechos”, dijo LeBron. “Pero definitivamente ha sido una montaña rusa hasta ahora”.

LEER MÁS: Cambio propuesto ayuda a Lakers conseguir a jugador extranjero: ¿Cómo lo harían?