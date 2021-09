Dallas Cowboys confirman fichaje de enorme ala cerrada: ¿ Quién es?

Los Dallas Cowboys han contratado a uno de los receptores más altos de la liga.

Este jueves el equipo confirmó que ha sumado a Ian Bunting, ala cerrada de 6 pies y 7 pulgadas, una contratación externa para el equipo de práctica de Dallas de 16 jugadores.

La noticia de la contratación de Bunting fue reportada por primera vez el miércoles por el reportero Aaron Wilson.

Bunting es el segundo ala cerrada en sumarse al equipo de práctica, junto con Jeremy Sprinkle. El equipo también ha sumado al mariscal de campo Ben DiNucci, el corredor JaQuan Hardy, el corredor de poder Nick Ralston, los receptores Osirus Mitchell y Brandon Smith, el liniero ofensivo Isaac Alarcón (participante del programa internacional Player Pathway y que no es parte del cupo de 16 jugadores permitidos), el centro Braylon Jones, el ala defensiva Austin Faoliu, el tackle defensivo Justin Hamilton, el esquinero Kyron Brown y el profundo Darian Thompson.

Los Cowboys también anunciaron varios movimientos el jueves. Activaron al receptor CeeDee Lamb, al tackle defensivo Carlos Watkins y al profundo Damontae Kazee de la lista de reserva/COVID-19. También sumaron a la plantilla de 53 jugadores al corredor Corey Clement y a Jake McQuaide.

En otras transacciones, los Cowboys enviaron a seis jugadores a la lista de lesionados a corto plazo: el liniero ofensivo Josh Ball, el receptor Malik Turner, el ala cerrada Sean McKeon, el tackle defensivo Neville Gallimore, el apoyador Francis Bernard y al esquinero Kelvin Joseph. Estos jugadores tendrán que perderse los primeros tres partidos de la temporada antes de poder volver a jugar, según las reglas de la NFL.

Información acerca de Bunting

El jugador de 25 años llega a Dallas luego de apenas haber estado con los Seattle Seahawks, que lo despidieron en la última ronda de recortes el martes pasado. Bunting no fue seleccionado en el draft de 2019 y todavía no ha jugado en la liga.

Bunting terminó su Carrera universitaria en California, en donde atrapó 18 pases por 195 yardas. Comenzó en la universidad de Michigan, en donde sumó 11 recepciones por 124 yardas en nueve partidos jugadores para los Wolverines.

"Es interesante sumar a alguien que pueda aportar algo diferente", dijo el entonces coordinador ofensivo de la Universidad de California, Beau Baldwin, acerca de Bunting en 2018, a través de The Daily Californian. "Ian a aportado eso y seguirá haciéndolo… Y no se trata solo acerca de sus recepciones o como bloquea. Aporta mucho en el vestuario y a sus compañeros, y aprecio mucho eso de parte de Ian.





McCarthy confiesa por qué los Cowboys decieron no ficahr a Cam Newton

El entrenador de los Cowboys. Mike McCarthy dio las razones por las que el equipo no decidió fichar al ahora agente libre tras ser liberado por los New England Patriots.

“Creo que aun tiene mucho por ofrecer. Estamos muy emocionados por el grupo que tenemos,” dijo McCarthy a los medios, según Jori Epstein de USA Today.

En vez de traer al temperamental jugador de 32 años, los Cowboys ficharon al exmariscal de los Panthers Will Grier y volvieron a contratar al equipo de práctica a Ben DiNucci, quien habían dejado en libertad el martes. Grier se une a Dak Prescott y Cooper Rush en la plantilla de 53 jugadores.

“[Grier] era el mejor que había disponible,” dijo McCarthy, según Calvin Watkins del Dallas Morning News.

