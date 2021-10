Dak Prescott habla sobre su nueva lesión: ¿Se pierde la temporada?

Hace un poco más de un año después de sufrir una fractura expuesta y dislocación de su tobillo derecho, el estelar mariscal de losDallas Cowboys quarterback Dak Prescott otra lesión en la misma pierna.

Prescott sufrió un desgarro en su pantorilla derecha en la victoria por 35-29 en tiempo extra contra New England, la lesión ocurrió en la última jugada del partido, un pase de touchdown de 35 yardas a CeeDee Lamb.

“Simplemente se sintió raro cuando caí y eso fue todo. Es algoq eu se chequeará y estaré bien,” dijo Prescott después del partido, según la página del equipo. Añadió. según ESPN: “Sufrí un poco de dolor, pero pudiese haber seguido si necesario. Creo que la adrenalina me hubiese permitido y no lo sentiría en el momento. Pero creo que el momento en el que uno se relaja uno lo siente y dices, ‘ahí está'”. El candidato al MVP completó 36 de 51 pases para 445 yardas, tres touchdowns y una intercepción contra New England. El jugador confirmó que se hará una resonancia magnética el lunes para determinar la severidad de la lesión. Llegó a la conferencia de prensa pos partido de gran genio más allá de estar usando una bota ortopédica para poder caminar.

Dak promete “estar bien”

Obviamente, cualquier lesión al mariscal de la franquicia con un costa de 160 miloones de dólares será causa de mucha preocupación. Afortunadamente, esto ocurre en un momento oprtuno, ya que el equipo de Dallas, con marca de 5-1, entar a su semana libre.

“Estaré bien, les puedo proneter eso,” dijo Prescott después del partido según Todd Archer de ESPN.com. “Es un gran timing que justo esté entrando a nuestra fecha libre, pero como dijo ustedes puede disfrutar con esto toda la semana.”

Archer además informó que la molestia de Prescott’s no es la misma que ha dejado fuera el receptor Gallup, quien se sufrió esa molestia en el primer partido de la temporada y le dieron entre tres y cinco semanas de recuperación.

“La vida te sigue dando golpes, un tiene que seguir lanzando de vuelts,” dijo Prescott según Archer. “Es parte de eso. Es parte del juego. Es un juego muy físico el que jugamos. Estaré bien. Tengo mucha confianza en mí mismo, en el equipo médico. Me siento bien. Obviamente, esta [bota] es de precaución. Pero, sí, estuve pensando más en el touchdown, así que no me dolía tanto obviamente cuando anotas y ganas el partido.”

Prescott reacciona a ganarle a Belichick

Los Cowboys llegaron al partido del domingo son ganarle a los Patriots en seis partidos desde 1996 y nunca le habían ganado a Bill Belichick dede que tomó las riendas del equipo en el 2000. Esa racha terminó con autoridad.

No solamente pudo Prescott llevar a su equipo a la victoria, también fue la mayor cantidad de yardas que concedió una defensiva de New England en la era de Belichick, superando a integrantes del Salón de la Fama como Peyton Manning y Warren Moon, entre otros.

“Honestamente, no sabía que había lanzado para tantas yardas hasta que [Ezekiel Elliott] me dijo en el camerino,” confesó via ESPN. “no se trata de mi. Se trata del equipo entero. Se trata de la práctica qe hacemos juntos. Es la manera en la que hacemos las cosas en las prácticas, la manera que armamos nuestro equipo. Soy apenas un producto, supongo, sobre las estadísticas, pero también se trata de no ser egoísta. Se trata de la comunicación que tenemos y cómo los del frente están protegiendo y cómo receptores se abren. Ellos me hacen mi trabajo fácil.”

LEER MÁS: Cowboys liberan a liniero ofensivo previo a partido ante a los Patriots:¿Quién?