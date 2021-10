Dak Prescott envía un mensaje de apoyo a Trevon Diggs: ¿Qué dijo?

Al comienzo de esta semana, el esquinero de los Dallas Cowboys, Trevon Diggs, fue nombrado Jugador Defensivo del Mes de la NFC luego de liderar la liga con tres intercepciones (incluyendo uno que terminó en anotación) en la misma cantidad de partidos para abrir la temporada 2021.

“Es un honor. Aprecio mucho el reconocimiento, pero debo mantenerme concentrado. Quiero volver a ganar el premio. Quiero seguir ganándolo y quisiera poder apuntar a ello siempre”, dijo Diggs acerca del premio, via NBCDFW.com.

Diggs tiene buenas intenciones, y para un jugador de segundo año en claro ascenso, su mensaje es completamente entendible.

Dak Prescott no opina lo mismo.

“El mariscal de campo de los Cowboys, Dak Prescott, felicitó al esquinero Trevon Diggs por haber ganado el premio al Jugador Defensivo del Mes de la NFC. Y luego le dijo que no significaba nada”, reportó el miércoles Michael Gehlken, del Dallas Morning News.

¿Qué respondió Diggs?

“Entendió”, dijo Prescott. “Dijo “tienes razón”. Dijo que “no significa nada para mí. Quiere más. Esto es solo el comienzo”.

Diggs a punto de hacer historia

El jugador seleccionado en la segunda ronda del draft 2020, quien también lidera la liga en pases desviados (6), puede ingresar al libro de records de la NFL con una intercepción el domingo como local frente a los Carolina Panthers. Diggs se convertiría en solamente el 16to jugador en la historia en interceptar cuatro pases en los primeros cuatro partidos de la temporada.

“Desde el año 2000 solo Brian Russell, de los Minnesota Vikings (2003) y Devin McCourty, de los New England Patriots (2019), han conseguido este hito, lo que confirma cuando difícil es de conseguir”, escribió Matthew Lenix, de InsideTheStar.com.

Gran elogio de Parsons

Diggs se está estableciendo como un esquinero cerrojo que está pegado al receptor principal de cada rival todas las semanas. Y mientras algunos de sus compañeros de equipo, como Prescott, prefieren que tenga los pies sobre la tierra, otros jugadores, como el novato seleccionado en la primera ronda del draft, Micah Parsons, no pueden evitar ponerlo en un pedestal.

“Tre es un gran jugador”, Parsons dijo al comienzo de la semana, a través de NFL.com. “Le dije que ya me puse en campaña para ayudarlo a que sea elegido como el MVP de la liga y como All-Pro en su posición. Está ayudando muchísimo a esta defensiva. Está ayudando a jugadores como yo a llegar más fácilmente a los mariscales de campo. Estoy muy feliz por él”.

“Entrena con esa misma intensidad. Creo que lo ayuda a entrenar con CeeDee [Lamb] y Amari [Cooper]. Y lo mismo con el resto. Tienes a Ced [Wilson]. También a Noah [Brown]. No hay un solo punto débil en ese grupo de receptores. También está Michael Gallup. Tre los desafía todos los días, los lleva al límite. Creo que está listo a todo momento. Me dijo que será el mejor, así que no voy a esperar nada menos que eso de su parte”.

