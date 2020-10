Escándalo en Japón con Daiya Seto: ¿por qué suspendieron al nadador?

View this post on Instagram

👑🏊‍♂️🇨🇳 . . . . . Fina Champions Swim Seriesの北京大会で200mバタフライが1分52秒53の日本新記録を樹立しました! 200m個人メドレーでも1分55秒55の自己ベスト更新です。 引き続き頑張ります‼️ 200mFLY 1:52.53 200mIM 1:55.55 #css2020 #beijing #swimming #roadtotokyo2020