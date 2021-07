¿Cuándo terminan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

Este viernes 23 de julio, finalmente comenzarán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y muchos espectadores se preguntarán hasta que fecha se llevarán a cabo las justas deportivos más importantes y emocionantes de todas.

La disputa de las últimas pruebas deportivas y la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, será realizarán oficialmente el domingo 8 de agosto de 2021, en el Estadio Olímpico de la ciudad capital, a las 20:00 hora local y para todo el territorio de los Estados Unidos será desde las 4:00 AM hasta las 6:30 AM horas PT / 7:00 AM hasta las 9:30 horas ET.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 finalizarán el 8 de agosto de 2021

Finalizando estas justas deportivas, la llama olímpica se trasladará en 2024 hasta los próximos Juegos en la “Ciudad Luz”, Paris, Francia.

De acuerdo al portal Olympics, el concepto de la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, llevará el nombre oficial de “Los mundos que compartimos” en donde se enuncia lo siguiente:

“Los Juegos Olímpicos han llegado a su final. Durante los últimos 17 días, hemos sido testigos de cómo personas de diversas culturas y orígenes han alcanzado juntas nuevas alturas y cómo se han conectado a través del deporte. Los Juegos nos han proporcionado (y seguirán haciéndolo) elementos para reflexionar sobre la diversidad y la inclusión mientras seguimos nuestro camino hacia los Juegos Paralímpicos. Incluso si no podemos estar juntos, podemos compartir el mismo momento, y esto es algo que nunca olvidaremos. Este es el mensaje clave por el cual creemos que crearemos una Ceremonia de Clausura que abra las puertas a un futuro más brillante. Esperamos que esta ceremonia sea un momento idóneo para que cada uno de nosotros piense sobre lo que depara el futuro. *El concepto “Worlds We Share” (“Los mundos que compartimos”) expresa la idea de que cada uno de nosotros tiene su propio mundo interior”.

Para este último día de competencias, los encuentros más destacados dentro del programa de cierre son los siguientes:

• Maratón masculina:

• Partido por tercer y cuarto puesto de voleibol femenino

• Pruebas de ciclismo de pista como ómnium y velocidad en categoría femenina y velocidad y keirin en categoría masculina

• Final de la competición por equipos de gimnasia rítmica femenina

• Partido por el tercer y cuarto puesto de balonmano femenino

• Final de baloncesto femenino

• Final de voleibol femenino

• Partido por el tercer y cuarto puesto de waterpolo masculino

• Finales de boxeo masculino de 57 – 63 kg y + 91 kg y de boxeo femenino de 57 – 60 kg y 69 – 75 kg.

• Final de balonmano femenino

• Final de waterpolo masculino

¿Cómo ver los Juegos Olímpicos en vivo?

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serán transmitidos y difundidos en todo el territorio de los Estados Unidos a través de las plataformas de NBC Universal, que ofrecerá más de 7.000 horas de cobertura. Además de la NBC, los Juegos se emitirán en CNBC, Golf Channel, NBC Olympics, NBC Sports Network, Telemundo y USA.

Los espectáculos olímpicos y los eventos en directo también se transmitirán en Peacock, NBCOlympics.com y NBCSports.com, informó LA Times.

Le recomendamos consultar la Guia de TV aquí, para conocer la programación de los canales deportivos para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Para América Latina, en un acuerdo exclusivo, Marca Claro tendrá en su canal de YouTube la transmisión del evento de los anillos. Según comenta la empresa de telecomunicaciones y su sitio deportivo “los usuarios de México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela podrán consultar cuatro señales distintas las 24 horas del día y disfrutar de hasta 10 eventos en directo de manera simultánea”.





Inauguración Tokyo 2020: ¿Dónde y cómo ver en vivo el inicio de los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 están a la vuelta de la esquina, y Japón está listo para mostrar al mundo su mejor rostro desde el Estadio Nacional de Tokio con la Ceremonia de Inauguración. bit.ly/2YAWO4p SUSCRÍBETE y mantente informado con las últimas noticias del mundo deportivo. El Comité Organizador se lucirá con el banderazo inicial… 2021-07-19T23:02:16Z

