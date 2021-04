Cristiano Ronaldo le envió un mensaje a Ansu Fati ¿Qué le dijo?

El joven jugador del FC Barcelona, Ansu Fati, recibió un mensaje de apoyo de la ex estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, mientras continúa en su recuperación luego de someterse a una cirugía de rodilla.

Obviamente, no hay amor entre el FC Barcelona y el Real Madrid, pero Cristiano Ronaldo ha mostrado su apoyo a Ansu Fati por medio de las historias de Instagram con un video donde se ve al joven en el gimnasio y un mensaje que decía: “¡Vamos Ansu Fati, volverás pronto! ¡Ve a por ello!”

Ig story Cristiano Ronaldo (Juventus): "Come on @ANSUFATI you'll be back soon! Go for it! 🙏🏼💪🏼" [cristiano] pic.twitter.com/iQoHBdYkwH — barcacentre (@barcacentre) April 2, 2021

Ansu Fati ha estado por fuera de los terrenos de juego desde el mes de noviembre, cuando se sometió por primera vez a una cirugía de rodilla y estuvo descartado durante cuatro meses. Sin embargo, el joven ha sufrido desde entonces una serie de contratiempos y aún no se sabe con certeza cuándo volverá.

Cristiano Ronaldo dejó el Real Madrid para fichar por la Juventus en el año 2018 después de nueve años llenos de triunfos con Los Blancos. El internacional portugués se ha relacionado recientemente con un posible regreso y el entrenador Zinedine Zidane ha dicho que los rumores pueden ser ciertos, según Sky Sports.

Ansu Fati habló sobre sus emociones

Por medio de su cuenta de Instagram el delantero publicó esta semana un emotivo mensaje detallando las dificultades que está soportando actualmente y comparando la experiencia con la que se vio obligado a perderse casi un año de acción tras sufrir una rotura doble.

“Hace unos años tuve una lesión grave, una fractura de tibia y peroné, estuve casi un año sin poder jugar. Fueron muchos días de sufrimiento y dolor, pero también mucho aprendizaje, me ayudó a apreciar los pequeños detalles. Con mi familia y todos los profesionales que me ayudaron en ese momento, me prometí seguir adelante y trabajar más duro que nunca para hacer lo que más me gusta!! Lamentablemente, ahora tengo que vivir una situación similar, que enfrentaré con la misma mentalidad. Quiero agradecer a todas aquellas personas que me siguen y me apoyan en el día a día. El fútbol es mi vida y por muchos obstáculos que haya, siempre tendré la ilusión de seguir luchando por mis sueños”.

Ansu Fati llegó al primer equipo con sensacionalismo en 2019. Debutó a los 16 años contra el Real Betis y se abrió paso en el equipo de forma permanente, batiendo una serie de récords en el camino con el club catalán.

¿Ansu Fati está listo para más cirugías?

Sin embargo, el último mensaje de Ansu Fati deja ver que hay otra operación en el futuro que casi con certeza haría que su temporada con el FC Barcelona terminara prematuramente. Una tercera operación también descartaría a Ansu Fati de la Eurocopa 2020 con España y de los Juegos Olímpicos de Verano.

Al Barça solo le quedan 10 partidos de Liga por jugar, a partir del lunes contra el Real Valladolid, y también se enfrenta al Athletic de Bilbao en la final de la Copa del Rey en Sevilla el 17 de abril.

Ahora parece poco probable que Ansu Fati juegue un papel fundamente en la campaña 2020-21, pero el Barça espera poder recuperarse por completo de sus problemas actuales y volver a su mejor nivel para la próxima temporada.

