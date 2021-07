Los Cowboys revelan gran error con Dak Prescott: ¿Cuál fue?

El vicepresidente ejecutivo de los Dallas Cowboys, Stephen Jones, se sinceró acerca del peor error cometido por el equipo con uno de sus jugadores en los últimos años. Durante una entrevista con Pat Doney, de NBC 5 DFW, a Jones se le preguntó acerca del peor error cometido en cuanto al armado de la plantilla.

“Le hubiese ofrecido a Dak un mejor contrato la primera vez, lo que hubiese sido mejor para todos”, explicó Jones.

Los sueldos de los mariscales de campo en la NFL siguen subiendo, y los Cowboys lo aprendieron a los golpes luego de extenderle el contrato a Prescott por cuatro años más, por un valor de 160 millones de dólares. Luego de negociar por más de un año, Prescott recibió una prima de contrato por 66 millones de dólares, según Todd Archer, de ESPN. Técnicamente, es un contrato por 6 años por 240 millones de dólares, pudiendo ser rescindir los últimos dos años.

Jerry Jones dejó entrever que le pagaron de más a Dak Prescott

Al ser preguntado por el contrato de Prescott, el dueño de los Cowboys, Jerry Jones, no disputó que el equipo “le pagó de más” al mariscal de campo. Uno de los temas sensibles entre Prescott y los Cowboys fue la duración del contrato, ya que el equipo quería que fuese más extenso.

“Cuando compré a los Cowboys, además de todas las cosas que se decían, se decía lo estúpido que fui por lo que pagué por los Cowboys”, dijo Jones en una conferencia de prensa el 10 de marzo. “Y no estoy exagerando, todos lo decían. Bueno, me estafaron, terminé siendo dueño de los Cowboys. La verdad es que por cada cosa por la que pagué de más, siendo terminó siendo algo muy especial. Cada vez que quise conseguir una ganga lo logré. El equipo fue una ganga por muchos motivos y no fue algo común y corriente.

Los Cowboys no dudaron en ofrecerle a Prescott un contrato a largo plazo, a pesar de que el mariscal de campo ha sido operado dos veces de tobillo. Prescott volvió a trabajar durante las sesiones de entrenamiento anteriores y admite que está cansado de que se hable de su estado físico.

“Ya he dejado atrás la lesión”, dijo Prescott en junio del 2021, según ESPN. “Ustedes me conocen, muchachos, he demostrado en todo sentido que quiero mirar hacia adelante, ya me he olvidado de la lesión. Y creo que tanto ustedes como la gente que nos rodea también tienen que ayudarme a olvidarme de la lesión.

Dak habla de la temporada de los Cowboys: “Será muy especial para nosotros”

A Prescott lo hace feliz hablar de la temporada que se viene para los Cowboys. El mariscal de campo anticipa una temporada “muy especial” para el equipo.

“Mejoría, mucha mejoría del año pasado a este, pero mucho más incluso comparando con los primeros cinco partidos del 2020”, le dijo Prescott a NBC 5 DFW. “Toma esos primeros cinco partidos y te digo que jugaremos mucho mejor que entonces. Vamos a jugar de manera más complementaria, desde la defensiva a la ofensiva, hasta los equipos especiales, y de esa manera tendremos a un equipo sano. Todos hemos encarado la nueva temporada de la manera correcta y estamos muy entusiasmados. Esperamos poder mantenernos sanos y poder volcar eso en todos los aspectos de este deporte luego de todo el esfuerzo que estamos haciendo. Estamos entusiasmados. La temporada va a ser muy especial para nosotros y para la afición de los Cowboys.

