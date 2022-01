Cowboys podrían hacer cambio de entrenador de manera urgente

Hace una semana la posibilidad de que estuviese en duda la continuidad de Mike McCarthy con los Cowboys hubiese parecido una broma, pero ahora los rumores se están haciendo fuertes desde la inesperada derrota del equipo en su partido de comodín. Antes de comenzar la postemporada, Albert Breer, de Sports Illustrated, descartó la idea de que los Cowboys podrían considerar reemplazar a McCarthy con Dan Quinn, su coordinador defensivo, en caso de que el equipo fracasara en los playoffs.

Luego de la derrota de los Cowboys ante los 49ers, Breer dijo que el dueño, Jerry Jones, “podría tomar una decisión más rápido de lo que lo ha hecho en el pasado”.

“La combinación entre el récord del equipo en faltas cometidas y los problemas de gestión al final del partido el domingo pasado pone a McCarthy en un aprieto al final de la temporada”, Breer detalló el 17 de enero. “Los directivos de los Cowboys adoran al coordinador defensivo Dan Quinn, y el equipo parece estar cerca de perderlo (es un gran candidato para el puesto de entrenador de los Broncos, además de generar interés por parte de otros equipos en la búsqueda de un entrenador). ¿Generarán cambios en el equipo para poder mantener a Quinn? Veremos.

“El mensaje de Jerry Jones luego del partido tampoco debería ser ignorado. Claramente cree que su equipo está en una posición para ganar el Super Bowl. Y tiene razón. Así que podría tomar una decisión más rápido de lo que lo ha hecho en el pasado”.

Los Cowboys lideraron la NFL en faltas cometidas

Reemplazar a McCarthy luego de solo dos años podría ser una exageración, y sólo Jones sabe si esto realmente es una posibilidad. De todas maneras, hay que considerar los factores que están generando este tipo de rumores. Los Cowboys fueron los líderes en la NFL en faltas cometidas con 127, una estadística que ningún equipo quiere tener.

Este problema volvió a tener protagonismo luego de que los Cowboys cometieran 14 infracciones por 89 yardas en su derrota decepcionante frente a los Niners. Este problema es aparte al del tema del mal manejo del tiempo por parte de McCarthy y su cuerpo técnico. Los Cowboys eligieron correr con el balón por el medio del campo de juego en la que terminó siendo su última jugada del partido a pesar de no contar con tiempos fuera.

Los Cowboys podrían considerar despedir a McCarthy y reemplazarlo con Moore o Quinn: El reporte

Antes de la patada inicial del partido de comodín, Jason La Canfora, de CBS Sports, reportó que los Cowboys podrían considerar ascender a su coordinador ofensivo, Kellen Moore, al puesto de entrenador en jefe si el equipo perdiese frente a los 49ers. La Canfora notó que los Cowboys tienen a Moore en alta estima y que no quieren perder a su asistente durante la offseason.

“Es posible que el dueño de los Cowboys, Jerry Jones, considere hacer cambios en su cuerpo técnico si el equipo no cumple con las expectativas para esta temporada, dijeron fuentes de la liga, mientras que sus dos principales asistentes están generando mucho interés de parte de otros equipos para contratarlos como entrenadores en jefe”, explicó La Canfora. “Varias fuentes que conocen muy bien a Jones indicaron que una derrota en el partido de comodín lo provocaría a al menos considerar a reemplazar al entrenador mientras que Dan Quinn y Kellen Moore se preparan para varias entrevistas para entrenador en jefe.

“…Dak Prescott ha tenido su mejor desempeño con Moore a cargo y Jones está muy cómodo con la conducta y el progreso del coordinador, y en su cabeza lo considera como un futuro entrenador en jefe. La partida de Moore sería considerada por la familia Jones como una pérdida significativa. Y aunque McCarthy ya ha ganado un trofeo Lombardi, aceptó el empleo sabiendo que Jones quería mantener a Moore como coordinador. En los dos años de McCarthy al mando, el equipo ha pasado por muchos altibajos.

“Si esta temporada no termina de la manera que Jerry cree que debería, no se sorprendan si Kellen Moore se convierte en el próximo entrenador del equipo en un futuro no muy lejano”, dijo una fuente que conoce muy bien a Jones. “No quiere perderlo”.

