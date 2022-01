Los Cowboys destrozaron a los árbitros tras derrota contra los Cardinals

Casi todos los jugadores de los Dallas Cowboys que fueron entrevistados luego de la derrota frente a Arizona en la semana 17 tuvieron algo que decir acerca del controvertido final, y varios se mostraron furiosos con los árbitros.

“Como siempre, jugamos frente a los árbitros. Parece que algo semanal”, proclamó el ala defensivo Randy Gregory, a través de The Athletic.

“A los Cowboys les cobraron diez faltas (por 88 yardas totales) en la derrota 25 a 22 en el AT&T Stadium. Fueron infracciones que detuvieron avances ofensivos o que extendieron series defensivas. El dueño y gerente general, Jerry Jones, admitió en su conferencia de prensa luego del partido que “esperaba esas infracciones” porque el cuerpo de árbitros de Scott Novak siempre ha “marcado faltas inofensivas”.

Wide receiver CeeDee Lamb echoed Jones’ complaint.

El receptor CeeDee Lamb hizo eco del reclamo de Jones.

“No nos permiten entrar en ritmo, no podemos mover el balón”, Lamb les dijo a reporteros, a través de Pro Football Talk. “Todas las grandes jugadas fueron anuladas gracias a las faltas marcadas. Creo que los árbitros dirigieron el partido. No es un secreto”.

LVE despotrica por el controvertido balón suelto que no fue

El punto de inflexión de la posible previa de postemporada el domingo se dio faltando 2:40 en el cuarto cuarto. Los Cowboys perdían por 25 a 22 y estaban desesperados por forzar un despeje. Parecía que se daba un milagro gracias al corredor de los Cardinals, Chase Edmonds, que pareció haber soltado el balón en un acarreo en un primer intento, y que fue recuperado por el liniero defensivo de los Cowboys, Osa Odighizuwa.

Sin embargo, los oficiales dictaminaron que Edmonds soltó el balón luego de caer al campo de juego y, como el entrenador de los Cowboys, Mike McCarthy, ya había agotado sus tres tiempos fuera, la jugada no pudo ser desafiada. Los Cardinals mantuvieron posesión del balón, hicieron correr el tiempo y se aseguraron una gran victoria -a pesar de la desazón del equipo local.

“Fue un balón suelto”, dijo el apoyador de los Cowboys, Leighton Vander Esch, luego del partido, a través de Pro Football Talk. “No entiendo como teniendo la tecnología que existe hoy en día, incluso sin tiempos fuera disponibles, o lo que sea, que no podamos… desafiar esa jugada. Es muy obvio. Hay algunas cosas que son muy obvias en los partidos y los árbitros están haciendo mal las cosas. ¿Por qué no lo solucionan? No tiene sentido. Creo que estamos jugando más en contra de los árbitros que en contra de los otros equipos”.

Vander Esch agregó: “Si es tan descarado y tan obvio, ¿por qué no se comunica el árbitro en la cabina con los que están en el campo de juego? ´Oigan, hagan bien las cosas´. No es tan difícil. Así se deberían manejar. Tomando las decisiones correctas. ´Oye, cometiste un error. Corrígelo. Está es la decisión correcta´”.

Jerry elogió el plan de juego de los Cards

Culpar directamente a los árbitros por la derrota le quita a los Cardinals el crédito que se merecen, ya que su ofensiva superó a la de ellos y su defensiva superó al grupo de estrellas liderado por Dan Quinn. Incluso su entrenador superó al siempre listo McCarthy.

“Se prepararon muy bien”, Jones concedió luego del partido, a través de 105.3 The Fan. “Su entrenador y su cuerpo técnico estuvieron excepcionales. Hicieron un gran trabajo atacando todos nuestros frentes. Desde el comienzo comprometieron lo que estábamos haciendo para proteger a Dak. Comprometieron nuestro juego terrestre. Fuimos al partido con la intención de jugar por tierra. Tuvimos que cambiar de plan rápidamente. Jugaron un partido completo.

“Este es el tipo de equipo -ellos jugarán en la postemporada y es muy posible que nos enfrentemos a ellos- al cual nos enfrentaremos en la postemporada”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: Cowboys deciden si Dak Prescott enfrenta a los Eagles: ¿Jugará?