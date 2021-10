Arrestan en Dallas a jugador de los Cowboys: ¿Qué hizo Damontae Kazee?

El Safety de los Cowboys Damontae Kazee, fue arrestado y encarcelado el martes por la mañana por conducir bajo los efectos del alcohol, según informó inicialmente Michael Gehlken del Dallas Morning News.

Kazee fue detenido en The Colony, un suburbio de Dallas, alrededor de las 3 a.m. tras cometer una infracción de tráfico. El jugador admitió haber consumido alcohol después de que un oficial informara de “signos físicos” del deterioro de Kazee, dijo un portavoz de la policía a Gehlken.

Posteriormente, Kazee no pasó una prueba de sobriedad de campo y fue acusado con un DWI, un delito menor de primera categoría. El deportista fue liberado de la Cárcel Municipal de The Colony el martes por la tarde, después de pagar una fianza de $2,500.

Los Cowboys se negaron a hacer comentarios a Gehlken, y el equipo aún tiene que anunciar públicamente el asunto del arresto de Kazee.





Damontae Kazee Highlights Damontae Kazee Highlights. I do not own any of the audio, images or footage shown in this video. This is for entertainment purposes only. #NFL #DallasCowboys #DamontaeKazee #NFLFreeAgency #NFLHighlights 2021-03-26T01:43:12Z

Kazee, un abridor de todos los juegos para los Cowboys

Firmado con un contrato de un año en la agencia libre, reuniéndose con el ex entrenador en jefe de los Falcons y actual coordinador defensivo de Dallas, Dan Quinn, Kazee ha sido un contribuyente clave en seis juegos, registrando 17 tacleadas (13 en solitario), tres desviaciones de pase, una intercepción y un balón suelto forzado. Apenas ha salido del campo, también, registrando el 90.41% (349) de las jugadas defensivas de los Cowboys.

Un pegador duro cerca de la línea de golpeo, Kazee ayuda a liderar la quinta mejor defensiva de carreras de la NFL, que rinde solo 86.2 yardas por juego.

Dallas cedió 120 yardas terrestres en medio de la victoria en tiempo extra del domingo en Nueva Inglaterra, con Kazee, una bendición admitida para las jugadas y la planificación del juego de Quinn, logrando tres tacleadas en solitario.

“Ha sido un buen recurso para mí detrás de escena”, dijo Quinn en julio, según WFAA.com. “’Oye, esto es lo que podría significar en esto’. Puede que no esté relacionado con el esquema, pero en una situación, en un momento, un estilo de juego, una actitud con la que queremos jugar, él puede respaldarme de muchas maneras…. Scheme es uno de ellos, solo un estilo, una identidad de cómo queremos jugar, eso sería otro”.

Los siguientes hombres en la posición de seguridad frente a Donovan Wilson, asumiendo que la liga u organización disciplina a Kazee, son Malik Hooker y Jayron Kearse. Los Cowboys también tienen al novato Israel Mukuamu en la lista de 53 hombres y Tyler Coyle en la escuadra de práctica.

McCarthy enfatizó el buen juicio durante el adiós

El arresto de Kazee se produce cuando los Cowboys 5-1 se acomodan en su semana de descanso, y poco después que el entrenador en jefe Mike McCarthy enfatizara a sus jugadores la importancia de mantenerse a salvo y tomar buenas decisiones en medio del breve respiro.

“Sí, lo hablamos la semana pasada cuando les dije cuál iba a ser el horario”, dijo McCarthy, a través del Dallas Morning News. “Hablé de las distracciones y lo que no queremos. Tenemos una temporada excepcional: 5-1, donde estamos. Asegúrense de que todos se cuiden y de pasar el mayor tiempo posible con familiares y amigos”.

“Ellos lo merecen. Se merecen este descanso, la duración del mismo. Tengo mucha confianza y mucha confianza en esos muchachos”, advirtió.

Mira aquí la versión original del artículo en Heavy.