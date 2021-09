Cowboys contratarán a ex pateador Pro Bowl, advierten a Zuerlein

Los Dallas Cowboys han apoyado públicamente al pateador Greg Zuerlein luego de errar dos goles de campo claves en la derrota del equipo por dos puntos frente a los Tampa Bay Buccaneers. Sin embargo, su última contratación ha puesto presión sobre Zuerlein para que mejore su desempeño ya que el equipo planea sumar al pateador Lirim Hajrullaju al equipo de práctica, según Tom Pelissero, de NFL Network.

“Se espera que los Cowboys vuelvan a contratar al pateador Lirim Hajrullahu a su equipo de práctica, dijo una fuente”, dijo Pelissero en una serie de tuits. “Es un plan de contingencia luego de las dificultades de Greg Zuerlein en el debut. Zuerlein fue operado de la espalda durante la offseason y estuvo fuera durante gran parte de la época de entrenamientos. Esto amerita un monitoreo luego de fallos inesperados frente a los Bucs.

Los Cowboys ya conocen a Hajrullahu ya que lo contrataron en agosto pasado, aunque luego lo despidieron pocos días después. Hajrullahu pasó por varios equipos durante la offseason y sigue buscando un lugar fijo.

El nuevo pateador de los Cowboys fue muy exitoso en la liga canadiense y consiguió muchos logros, incluyendo ser dos veces All-Star y campeón de la Grey Cup. Hajrullahu también pasó breves períodos con los Rams y los Panthers.

David Helman, de DallasCowboys.com, se refirió al cambio en la plantilla como una manera del equipo de ser “proactivo” en caso de que Zuerlein no pueda mejorar.

“Esto es progreso”, tuiteó Helman. “No hace falta echar a Greg Zuerlein solo por un mal partido, pero por años hemos visto a los Cowboys no hacer nada ante posibles problemas. Es bueno ver que harán algo proactivo”.

Jones acerca del desempeño de Zuerlein en la semana uno: “Pagamos pago no haber tenido a nuestro pateador durante los entrenamientos”

Zuerlein se perdió toda la pretemporada recuperándose de una operación en la espalda. El dueño de los Cowboys, Jerry Jones, fue poco entusiasta acerca del futuro a largo plazo de Zuerlein y reconoció que el equipo “pagó caro” el no haber tenido al pateador durante los entrenamientos.

“Creo que pagamos caro no haber tenido a nuestro pateador durante los entrenamientos”, Jones le dijo a 105.3 The Fan, según el USA Today. “Cuando lo pienso, cuando tu pateador no se entrena durante la época de entrenamientos, entonces no se puede esperar que esté a su mejor nivel durante los primeros partidos de la temporada. No se puede echarle la cupla por la derrota. Pero si hubiésemos practicado uno poco más los goles de campo, la historia podría haber sido muy distinta en el partido.

Zuerlein: “Si hacía mi trabajo, hubiésemos ganado”

Jones no fue el único que se sintió frustrado por la falla del pateador durante la derrota de los Cowboys frente a los Bucs. Zuerlein tomó responsabilidad por la derrota poco después de finalizado el partido. El pateador notó: “Si hubiera hecho mi trabajo, hubiésemos ganado”.

“Como dijiste, no hay excusas”, dijo Zuerlein luego de que le preguntaran si su salud tenía que ver con sus problemas. Si puedo jugar entonces deberían conectar esas patadas, así que no hay excusas… Creo que puedo aprender mucho de lo que pasó. Sé que jugamos lo suficientemente bien como para ganar. Si hubiera hecho mi trabajo, hubiésemos ganado. Me siento mal por mis compañeros que jugaron tan bien, mientras que yo no pude cumplir con mi trabajo. Frente a un equipo tan bueno, con todos los jugadores del Super Bowl de vuelta en el equipo, estuvimos a punto de ganar. A punto de ganar, si solo hubiese hecho mi trabajo”.

Mientras que es loable que Zuerlein se eche la culpa, los Cowboys tuvieron varios problemas que contribuyeron a la derrota, incluyendo fallas en la secundaria. Por ahora, Zuerlein sigue siendo el pateador de los Cowboys, pero la reciente contratación le agrega más presión previo a la segunda semana. A Zuerlein todavía le quedan dos de sus tres años de contrato por 7.5 millones de dólares, según Spotrac.

