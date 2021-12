Los Cowboys dan informes contradictorios de Amari Cooper previo a partido ante los Saints: ¿Qué pasa?

Si el receptor estrella de los Dallas Cowboys Amari Cooper jugará o no contra los New Orleans Saints depende de a quién escuches en los días previos al día del partido. Horas después de que que el dueño Jerry Jones señalara que Cooper se pondría el uniforme contra los Saints, el entrenador principal Mike McCarthy reveló que el receptor aún se encuentra padeciendo los efectos del COVID. En una llamada mantenida con el periodismo, McCarthy señaló que si Cooper no entrena el 1 de diciembre, probablemente se pierda el enfrentamiento en el prime time contra los Saints.

“El WR [receptor] Amari Cooper (COVID-19) está de regreso en el edificio pero ‘aún no se siente óptimo’, dijo el entrenador McCarthy”, tuiteó Michael Gehlken del Dallas Morning News el 30 de noviembre. “Aún tiene tos. ‘A confirmar’ si entrenará hoy. ‘Mi sensación es que si no entrena mañana, no lo veo yendo al partido’”.

Jones acerca de Cooper: ‘Confiamos en que esté listo para el momento del partido’

Si sólo escucharas a Jones, esperarías ver jugar a Cooper contra los Saints. Jones enfatizó que el equipo “confía” en que se verá a Cooper en el campo. Sin embargo, McCarthy pintó un cuadro muy negro de la condición de Cooper, especialmente dado que aún está padeciendo los efectos del virus.

“Más que nada, sería un condicionamiento [por qué Cooper no entrenó el 29 de noviembre], introduciéndolo lentamente, pero está en toda la preparación, además de lo que lo vieron hacer en la práctica”, Jones le dijo a Dallas 105.3 the Fan en una entrevista el 30 de noviembre. “Pero redoblará eso hoy, y confiamos en que esté listo para el momento del partido”.

Jones ha criticado la decisión de Cooper de no vacunarse

Después de que Cooper diera positivo para COVID-19, Jones no ocultó su frustración con el estatus de no vacunado del receptor. De cara a la temporada, Jones habló de su deseo de que todos los jugadores de los Cowboys estuvieran vacunados.

“Nuevamente, lo he dicho antes, dejas el ‘yo’ en la puerta en un equipo de fútbol”, Jones explicó en su presentación radial del 23 de noviembre. “Eso no tiene nada que ver con los temas de usar máscara o no usar máscara, vacunarse o no vacunarse, y si tengo un tono no debería. Simplemente no tiene nada que ver con eso. Los hechos son que se trata de un ‘nosotros’ cuando entras al vestuario y contamos con que todos hagan su parte. Todo el mundo espera eso, se miran unos a otros. Entienden los derechos de todos, lo hacen, lo hacemos, todos entendemos nuestros derechos y nuestras opciones que se corresponden con esos derechos”.

“Pero puedes, si olvidas que se trata de un ‘nosotros’ y cuán importante es tu parte. Obviamente, estos chicos son recompensados, son recompensados monetariamente. Ahora, Amari Cooper es sobresaliente, amigos. Tiene un carácter de los más fuertes de los que encontrarás en cualquier área. … Nadie está diciendo que no sea sobresaliente, pero este es el típico caso del impacto que puede tener en un equipo cuando la gente es, al final del día, esto no es individual, es un equipo. No puedes ganar nada individualmente. Por lo que todas esas son afirmaciones que sé que todo el mundo ha escuchado hasta el hartazgo, pero el punto es que esto nos golpeó. Efectivamente nos golpeó”.

