Los Cowboys podrían adquirir a ex MVP de Super Bowl: ¿Quién es?

Han vuelto a conectar a los Dallas Cowboys con un posible acuerdo de traspaso por el mariscal de campo de los Chicago Bears, Nick Foles.

Con el mariscal de campo titular, Dak Prescott (hombro), lesionado, y con la falta de eficacia de sus suplentes (Garrett Gilbert, Ben DiNucci, Cooper Rush) Tim Kelly de 105.3 The Fan sugirió que los Cowboys adquieran a Foles antes del comienzo de la temporada regular de 2021.

“Incluso si Prescott se recupera a tiempo para el primer partido, la posibilidad existe de que se pierda uno o dos partidos en la nueva grilla de 17 partidos”, escribió Kelly el jueves. “Es cierto que, si Prescott tiene que perderse algunos partidos, los Cowboys estarán en problemas, no importa quién sea el suplente. Eso lo comprobamos el año pasado, cuando Andy Dalton, supuestamente uno de los mejores suplentes de la NFL, tuvo una marca de 4-5 en nueve partidos como titular en reemplazo de Prescott, quien se perdió el resto de la temporada por una fractura expuesta y luxación en su tobillo. ¿Pero tener un buen suplente podría -uno que tenga que jugar bastante en uno o dos partidos- hacer la diferencia entre llegar o perderse los playoffs? Por supuesto”.

¿Una adquisición económicamente viable?

En junio, John Owning, del Dallas Morning News, sugirió un traspaso hipotético en el cual los Cowboys cederían una baja selección de draft a cambio de Foles, quien tiene contrato hasta el 2022, temporada en la cual cumpliría 33 años. El ex mariscal de campo de los Eagles -MVP del Super Bowl 52- arregló reestructurar su contrato de tres años, luego de llegar desde Jacksonville en 2020 mediante un traspaso. Actualmente es el tercer mariscal de campo de los Bears, detrás de Andy Dalton y Justin Fields.

En este momento, Dallas no tiene espacio en su tope salarial para encargarse del contrato de Foles. Pero, Kelly afirma que el dueño y gerente general, Jerry Jones, tiene el poder para arreglar eso, si quisiera hacerlo.

“El precio para adquirir a Nick Foles de los Chicago Bears no debe ser muy alto en este momento, considerando la poca prioridad que tiene para su puesto”, escribió. “Foles cobrará 6.6 millones de dólares en 2021 –Over The Cap estima que a los Cowboys les quedan unos 5.43 millones- así que tendría que haber alguna maniobra económica para poder llegar a un acuerdo. Quizás los Cowboys prefieren esperar a ver si los Bears simplemente despiden a Flores. Sin embargo, mientras más esperan por eso, más difícil será preparar a Foles para que esté listo para el comienzo de la temporada.

Gilbert reacciona por la búsqueda de otro mariscal de campo

La ex estrella de la liga de la AAF y miembro de varios equipos de la NFL es el líder en el vestuario y suplente de Prescott en el 2021. En su defensa, se puede decir que Gilbert se mostró competente al liderar al equipo ofensivo titular. Completó 9 de 13 pases por 104 yardas en el primer partido de pretemporada de Dallas frente a Pittsburgh. También completó 7 de 16 pases por 80 yardas en la derrota del equipo frente a Arizona. ¿Pero ha hecho Gilbert lo suficiente para asegurarse ser el suplente Prescott?

“Es no depende de mí”, les dijo a reporteros el miércoles, vía The Athletic. “Estoy aquí para mejorar a diario. Y eso me ha ayudado en el pasado… Voy a hacer mi trabajo y dejar que las cosas se den como se den.

