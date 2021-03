Keylor Navas está en el medio de una controversia ¿qué ocurrió?

Por siempre, el exguardameta del Real Madrid estará en la historia del fútbol costarricense. Su trayectoria en Europa y su solidez en todos los equipos en los que ha defendido su pórtico no se puede cuestionar, aunque los medios hayan, en algunas instancias, establecido campañas contra él.

Pero Keylor Navas, quien comenzó a despegar como guardameta en el Deportivo Saprissa está en el foco de los medios en su país al especularse que fue él quien estuvo detrás de la salida del técnico colombiano Jorge Luis Pinto de la selección tica después del Mundial de Brasil.

El entrenador santanderiano aseguró el martes que el exjefe del fútbol de Costa Rica,Eduardo Li, le advirtió en 2014 que jugadores de la selección, entre ellos Navas, amenazaron con perder partidos para que fuera despedido del equipo.

“La única comunicación que me hizo el presidente (de la federación) es que si yo continuaba con la selección los jugadores perdían tres partidos para que me sacaran”, dijo el seleccionador de nacionalidad colombiana, durante un juicio en San José, de acuerdo al diario La Nación.

Pinto declaró en teleconferencia como testigo ante un tribunal, en un proceso por difamación que entabló Navas, junto con los capitanes de la selección, Bryan Ruiz (que ahora milita en el Alajuelense) y Celso Borges contra los dirigentes Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román.

Mientras Pinto confirma, Keylor niega todo

El colombiano terminó ratificando las afirmaciones hechas por Li en su juicio.

“Se mencionaron tres o cuatro. Eran Keylor, Bryan, Celso. Me dijeron que (Álvaro) Saborío estaba ahí pero no dijo una palabra y (Christian) Bolaños, que no llegó”, añadió.

“Recuerdo que fue Keylor Navas quien me dijo: perdemos tres partidos, hay una cláusula así y así”, comento Li en el juicio, según relataron medios locales. Por eso, dijo, optó por no renovar su contrato.

De acuerdo al exdirigente, había una cláusula estipulaba que si la selección perdía tres juegos consecutivos, la dirigencia quedaba en posición de rescindir el contrato con Pinto.

El exdirigente estuvo involucrado en un escándalo de corrupción de FIFA Gate que afectó a esta entidad en el 2015 y en 2017 quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos en la institución.

Los hechos habrían ocurrido luego del retorno del equipo costarricense a San José, tras haber quedado octava en el Mundial del 2014.

Pero no fue hasta 2018 que Gutiérrez, exdirector de selecciones, comentó en una entrevista de las presuntas intenciones de los jugadores. Pinto dijo que las diferencias con el equipo fueron solo “pequeñeces” y que “todos se adaptaron a las exigencias del trabajo”.

El juicio inició el último viernes, con la declaración de Navas vía teleconferencia, quien negó la acusación.

El guardameta mencionó que perder partidos “es una cosa que no ha salido de nuestras bocas ni nunca va a pasar, porque llevamos muchos años siendo futbolistas profesionales, donde nos hemos ganado un honor y un prestigio.”

El presente de Keylor

Esa misma semana al ser la figura del partido la semana pasada al asegurar su pase a cuartos de final de la Champions League contra el Barcelona al hacer 10 atajadas entre ellas un penal detenido contra capitán del Barcelona, Leo Messi.

Este fin de semana no tuvo la misma suerte ya que su equipo cayó de local ante el Nantes, pero ahora el cuadro parisino se prepara para su enfrentamiento contra el Lille en la Copa de Francia el miércoles.

