Corea del Sur vs Portugal: ¿Cómo ver el partido del mundial 2022 EN VIVO?

Último día de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022. Para la jornada de este viernes 2 de diciembre los portugueses, ya clasificados a octavos de final, se enfrentarán a Corea del Sur por el Grupo H.

En los Estados Unidos, el partido (hora de inicio a las 10:00 a.m. ET) será televisado por Fox (inglés) y Telemundo (español). A la misma hora se jugará el partido entre Ghana vs Uruguay.

Si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo del partido en FuboTV o DirecTV Stream, que incluyen Fox y vienen con una prueba gratuita.

Esas son las dos mejores opciones de transmisión en vivo si está cortando el cable, pero también hay otras alternativas para transmisiones en inglés y español, así que aquí hay una guía completa sobre las diferentes formas de ver Corea del Sur vs Portugal en vivo en línea:

Puedes ver una transmisión en vivo de Fox, Fox Sports 1, Telemundo y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puedes ver Corea del Sur vs Portugal en vivo en la aplicación FuboTV o en el sitio web de FuboTV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación FuboTV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver todos los partidos en vivo en la aplicación Fox Spots o FoxSports.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de FuboTV para hacerlo.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. Fox y FS1 están incluidos en cada uno, y puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puedes ver Corea del Sur vs Portugal en vivo en la aplicación DirecTV Stream Stream o en el sitio web de DirecTV Stream.

Si usó todas sus pruebas gratuitas para otros servicios de transmisión, esta es la opción más económica para una transmisión en vivo de la Copa del Mundo: puede ver una transmisión simultánea de la cobertura de Telemundo para cada partido a través de Peacock Premium, que cuesta $4.99 por mes:

Una vez que se haya registrado en Peacock, puedes ver Corea del Sur vs Portugal en vivo en la aplicación Peacock TV o en el sitio web de Peacock TV.

Puede ver una transmisión en vivo de Fox, FS1 y más de 45 canales de TV a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más económico con los canales necesarios para la Copa del Mundo, además puedes obtener tu primer mes a mitad de precio:

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puedes ver Corea del Sur vs Portugal en vivo en la aplicación Sling TV o en el sitio web de Sling TV.

Puede ver una transmisión en vivo de Fox, FS1, Telemundo y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que ahora también incluye acceso a ESPN+ y Disney+ sin costo adicional:

Una vez que se haya registrado en Hulu With Live TV,puedes ver Corea del Sur vs Portugal en vivo en la aplicación Hulu o en el sitio web de Hulu.

Previa del partido entre Corea del Sur vs Portugal

Posible alineación de Corea del Sur:Kim Seung; Kim Jin-Su, Kim Young-Gwon, Kim Min-Jae, Moon Hwan Kim; Jung Woo-Young, In Beom Hwang; Heung Min Son, Jeon Woo Yeong, Kwon Chang Hoon y Gue Sung Cho.

Posible alineación de Portugal: Diogo Costa; Raphael Guerreiro, Rubén Días, Pepe, Joao Cancelo; Bruno Fernandes, William Carvalho, Ruben Neves; Joao Félix, Cristiano Ronaldo/André Silva y Bernardo Silva.

