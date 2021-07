Copa América 2021 Colombia vs Perú: ¿Cómo ver el Live Stream?

Colombia y Perú se enfrentarán por el tercer lugar de la Copa América este viernes 9 de julio en el Estadio Nacional de Brasilia.

Previa Colombia vs Perú

La Selección Colombia recibe a los Incas, por el tercer lugar en el podio de esta Copa América, luego de que el pasado martes quedara por fuera de la final ante la Selección Argentina en la tanda de penales. Aunque los colombianos logran empatar el encuentro frente a los dirigidos por Lionel Scaloni, desde el punto blanco del penal, no tuvo suerte y el arquero argentino logró atajar tres de los penales para poner a Leo Messi y compañía en la final ante Brasil.

“Esta participación que aún no termina invita a soñar, a pensar que estamos en el camino correcto. Todo ha sido positivo”, dijo el entrenador Reinaldo Rueda, de cara al partido de este viernes, a pesar de la derrota ante Argentina.

“Esta mañana ponderé el poder ser tercero en Sudamérica con todo el potencial futbolístico que tenemos acá. No debe ser un consuelo o un argumento vacío. Estos nos debe inspirar para ser mejores y los número uno”. Dijo en rueda de prensa el técnico colombiano.

¡Estamos listos! 🤜🏻🤛🏻 Nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 entrenó en Brasilia y quedó lista para enfrentar a @FCFSeleccionCol 🇨🇴 en el duelo por el tercer puesto. Más información ▶️ https://t.co/oASsTNqeRh#UnidosPorNuestrosColores#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/GrpWgoCzA8 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) July 8, 2021

Por su parte, la Selección de Perú perdió ante el anfitrión y el gran favorito, Brasil, por 1-0, gracias a un gol de Lucas Paquetá. Por ello, los dirigidos por Ricardo Gareca, disputará el tercer puesto una vez más. Los peruanos llegaron a esta instancia en las ediciones de 2011, 2015 y 2019. Ahora, se enfrentará a Colombia, equipo al que le ganó 2-1 en la fase de grupos de esta Copa America.

Posibles alineaciones

Colombia: David Ospina, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, William Tesillo, Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar, Luis Díaz, Rafael Santos Borré y Duván Zapata.

Perú: Gallese, Lora, Araujo, Abram, López, Tapia, Yotún, Raziel, Cueva, Carrillo y Lapadula.

