Copa América 2021 Brasil vs. Peru: ¿Cómo ver el Live Stream?

Por quinta ocasión en las últimas tres ediciones de la Copa América y por décima vez desde el 2015 se ven las caras brasileños y peruanos en el Nilton Santos de Rio de Janeiro. Este partido tiene en disputa un cupo a la gran final que se disputará a 10 kilómetros del conocido “Engenhão” en el Estadio Maracaná.

Estos dos equipos se han enfrentado en 20 ocasiones previas en en Copas America en las que Brasil tiene un amplio margen de ventaja sobre Perú al haber ganado en 14 ocasiones y empatado en 3. Perú es el último equipo en haber derrotado a Brasil en este certamen, ya que fue el que lo eliminó en la fase de grupos al cuadro Canarinha en la ciudad de Foxboro.

Desde ese momento, Brasil no ha perdido contra la selección incaica en los tres últimos enfrentamientos que han tenido, incluyendo la última final de este torneo. Pero hubo momentos de controversia.





En los Estados Unidos, el partido (8:00 p.m. ET hora de inicio) será televisado por Fox Sports 1 (transmisión en inglés) y Univision (español).

Previa Brasil vs Chile

Tite y Ricardo Gareca son dos de los cuatro técnicos que repiten la semifinal de la Copa América. Ellos al lado de Lionel Scaloni y Reinaldo Rueda llevaron a sus respectivos a esta instancia en la edición previa.





Brasil sigue su marcha por el torneo siguiendo ua racha invicta de 12 partidos. Brasil derrotó a Chile tras haber jugado con un hombre menos durante la mayoría del segundo tiempo después de la expulsión de Gabriel Jesus.

El exjugador del Palmeiras estará fuera de la semifinal y se ha mencionado Bajo Tite solamente han perdido un partido oficial desde que tomó el mando del equipo. Se habla de un posigle cambiol con Roberto Firmino o Everton Ribeiro. También se baraja la posibilidad de usar a Gabriel Barbosa como opción, así cambiando el formado táctico de Tite.

Otro que posiblemente esté fuera de acción es Alex Sandro, quien ha sufrido con problemas de cadera, por eso se especula que Renan Lodi sea el titular contra la bicolor.

Brasil ha criticado mucho el mantenimiento del terreno de juego del estadio de Rio de Janeiro, pero esos pedidos han caído en oídos sordos ya que la CONMEBOL no quiere cambiar de sede.

Tite fue multado por estos comentarios criticando a la organización del torneo tras hablar del manejo de a pandemia “Por favor. Pido: Encuentren un mejor campo de juego. Una sede. Todo va a ser mejor. El espectaculo va a ser mejor. Estoy hablando de una manera tranquila. Entienda al fútbol como algo… ¡es peligroso lesionarse! Son atletas de alto nivel. Por favor, encuentren un mejor campo. Para el espectaculo.”

Mientras en Perú, ellos también tendrán una ausencia clave tras la expulsión de Andre Carrillo en la patido ante Paraguay. Por eso se considera a posibilidad de insertar a Wilder Cartagena como el reemplazo. Este equipo ha cambiado su engranaje respecto al once que perdió 4-0 mas no los nombres. La ausencia de Guerrero y otros referentes como Jefferson Farfán, Luis Advíncula o Edison Flores obligó a que Ricardo Gareca reinventara el equipo, pero ha visto a algunos jugadores surgir y ayudar a un recambio que fue muy necesario.

Una de la figuras ha sido el italoperuano, Gianluca Lapadula y las contribuciones que han hecho individuos como

ALINEACIONES PROBABLES

• Brasil: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Renan Lodi; Casemiro, Fred y Lucas Paquetá; Roberto Firmino (Gabigol), Neymar y Richarlison.

• Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Anderson Santamaría, MIguel Trauco; Yosimar Yotún, Christian Cueva, Wilder Cartagena, Renato Tapia, Sergio Peña, Gianluca Lapadula

