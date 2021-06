Copa América: El emotivo mensaje de Arturo Vidal a Leo Messi [VIDEO]

Arturo Vidal tuvo un emotivo mensaje para su excompañero en el FC Barcelona Lionel Messi luego de que los dos se enfrentaran en la Copa América el lunes en Río de Janeiro, Brasil.

Leo Messi abrió el marcador en el partido inaugural de la competición para ambos equipos con un sensacional lanzamiento de falta, pero Eduardo Vargas empató después de que un penalti sobre Arturo Vidal.

Los dos jugadores se pusieron al día tras el pitido final y el Rey Vidal posteriormente envió un mensaje al capitán del Barcelona por medio de sus redes sociales.

El volante chileno compartió un video de los dos jugadores charlando y abrazándose y también escribió: “El fútbol me lo dio todo. Tuve muchas experiencias, gané títulos, visité muchos países, jugué para los mejores clubes del mundo. El fútbol también me dio un buen futuro para mi familia. ¡Pero lo más lindo que me dio son amigos! ¡Qué bueno verte siempre extraterrestre!”

El fútbol me dió todo. Viví muchas experiencias, gané títulos, conocí muchos países, jugué en los mejores clubes del mundo. También el fútbol me dió un buen futuro para mi familia. Pero lo más lindo que me dió son los amigos! Que lindo verte siempre extraterrestre!👽❤️🇦🇷🇨🇱❤️⚽️ pic.twitter.com/jbFHhWursX — Arturo Vidal (@kingarturo23) June 15, 2021

Arturo Vidal pasó dos años con Leo Messi en Barcelona antes de irse al Inter en el 2020. El jugador de 34 años formó parte de la escuadra nerazzurri que puso fin a una espera de 11 años para coronarse campeón de la Serie A la temporada pasada.

¿ Arturo Vidal en venta otra vez?

Vidal ha disfrutado de una magnífica carrera, ganando títulos en toda Europa con el Barcelona, Bayern Munich, Juventus e Inter. Sin embargo, el mediocampista podría estar en venta nuevamente pronto y ha admitido que tiene muchas ganas de jugar en México, según informó Marca.

“Siempre he dicho que me gusta México, que me gusta el Club América y espero que suceda algún día, pero tiene que haber interés de ambos lados”, dijo. “Ahora mismo tengo un contrato con el Inter y continuaré mi carrera. Si surge la oportunidad en algún momento, seré feliz “.

Vidal aún tiene un año restante de su contrato en el San Siro, y no está claro si permanecerá en la Serie A o buscará un nuevo desafío. El mediocampista jugó 23 partidos ligueros con el Inter en la temporada 2020-21.

Leo Messi se enfrentará a Luis Suárez

Leo Messi parecía haber disfrutado de su reencuentro con Vidal, además del marcador, y se enfrentará a otro excompañero del Barcelona en el próximo encuentro de Argentina en la Copa América. La Albiceleste se enfrentará a la Uruguay de Luis Suárez el viernes en Brasilia.

El jugador del Barcelona habló sobre el partido después del empate con Chile y sabe que su equipo está en otro encuentro difícil, según lo informado por Adriana García de ESPN.

“Queríamos empezar con una victoria. Era importante empezar con una victoria ante un rival difícil ”, dijo. “Ahora tenemos a Uruguay, otro partido complicado. Por eso necesitábamos haber comenzado con una victoria”.

Luis Suárez se dirige al torneo después de ayudar al Atlético de Madrid a vencer al Barcelona por el título de liga en España. El delantero marcó 21 goles en La Liga para llevar a los rojiblancos al primer puesto, mientras que Messi terminó la campaña una vez más como máximo goleador de la liga.

El capitán del Barcelona anotó 30 goles en 35 partidos para terminar siete goles por delante del grupo perseguidor por quinta temporada consecutiva. Karim Benzema del Real Madrid y Gerard Moreno del Villarreal fueron los rivales más cercanos del delantero con 23 goles.

