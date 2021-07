Copa América 2021 Argentina vs Ecuador: ¿Cómo ver el Live Stream?

Argentina se medirá a Ecuador en los cuartos de final de la Copa América este sábado 3 de julio en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico en Goiania, Brasil.

En Estados Unidos, el partido (hora de inicio a las 9:00 p.m. ET) será televisado por Fox Sports 1 (transmisión en inglés) y Univision (español). Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de Argentina vs Ecuador (y todos los demás partidos de la Copa América 2021, que son todos en Fox, FS1, FS2, TUDN, Univision o UniMas) en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1, FS2, Univision, UniMas, TUDN y más de 100 canales de televisión en vivo a través del paquete de canales principal de FuboTV. Univision, UniMas y TUDN también están disponibles en el paquete Latino. Ambos paquetes se pueden incluir en su prueba gratuita de siete días:

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver Argentina vs Ecuador en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1, FS2 y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero puede obtener su primer mes por solo $10:

Una vez registrado en Vidgo, puedes ver Argentina vs Ecuador en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad, o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

Fox (en vivo en la mayoría de los mercados) y FS1 están incluidos en el paquete “Sling Blue” de Sling TV, mientras que FS2 está en el complemento “Sports Extra”. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con todos los canales de Fox necesarios para la Copa América 2021, y puede obtener su primer mes por solo $ 10 (Sling Blue) o $ 21 (Sling Blue plus Deportes extra):

Una vez que se haya registrado en Sling TV,puedes ver Argentina vs Ecuador en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1 y Univision están incluidos en todos, mientras que FS2, UniMas y TUDN están en “Ultimate” y superior, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con sus 14 días gratuitos. juicio.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Una vez registrado en AT&T TV, puedes ver Argentina vs Ecuador en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, teléfono Android , iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1, FS2 y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puedes ver Argentina vs Ecuador en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation. 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Previa Argentina vs Ecuador

Argentina se llevó el Grupo A con 10 puntos, ganando tres seguidos después de abrir su torneo con un empate 1-1 contra Chile.

Necesitando un punto para hacerse con el primer puesto del grupo el lunes, quinto y último día de partido, la Albiceleste dominó a Bolivia 4-1.

“La idea era crear muchas oportunidades de gol, incluso si las condiciones del campo no eran las ideales”, dijo el técnico argentino Lionel Scaloni, según Mundo Albiceleste. “Los jugadores entendieron el mensaje, teníamos que ganar y me gustó la actitud del equipo”.

Lionel Messi se convirtió en el jugador con más partidos internacionales de Argentina en la victoria, la 148ª aparición del delantero en la selección nacional. Ayudó a que el marcador comenzara en el sexto minuto, liderando a Papu Gómez con un ingenioso pase elevado antes de que el extremo hiciera el resto con un toque. Messi luego anotó un par él mismo; lidera el torneo con 3 goles.

El jugador de 34 años, que ganó un récord de seis premios Ballon d’Or y 34 trofeos de clubes, el récord de Barcelona, ​​aún no ha llevado a Argentina a una Copa América o un título de la Copa del Mundo. Desde su llegada al club senior, ha sido segundo en la Copa América tres veces y segundo en el Mundial una vez.

“He tenido la suerte de ganarlo todo a nivel de clubes y a nivel individual y sería maravilloso ganar algo con la selección nacional”, dijo Messi antes del torneo, según Reuters. “Ese es mi sueño.”

Argentina y Ecuador jugaron por última vez en octubre de 2020; la Albiceleste triunfó 1-0 detrás de un recuento de Messi desde el punto de penalti.

“Tenemos el mayor respeto por Ecuador, ha demostrado ser un buen equipo, joven y dinámico”, dijo Scaloni tras superar a Bolivia, según Mundo Albiceleste.

Ecuador ingresó a su último partido de la primera ronda empatado con Venezuela en la parte inferior de la tabla del Grupo B. La Tri aseguró el paso a la etapa eliminatoria al empatar 1-1 el domingo con un equipo de Brasil por debajo de la fuerza, mientras que Venezuela cayó ante Perú.

El extremo Ángel Mena empató para Ecuador con un disparo de pierna derecha en el minuto 53 luego de que un tiro de esquina resultó en una pelea en el extremo brasileño, estableciendo lo que entonces era un probable cambio de cuartos de final con Argentina.

“Sabemos quiénes somos y que podemos tener un buen partido como los que tuvimos contra Colombia, Perú y Brasil”, dijo el técnico de Ecuador Gustavo Alfaro, quien es argentino, según The Associated Press. “No hay ninguna razón por la que no podamos hacerlo contra Argentina. Respetamos la jerarquía de Colombia, Uruguay, Brasil y Argentina, pero no tememos. Quiero que jueguen como lo han hecho hasta ahora”.

