Copa América 2024: Calendario completo para ver todos los partidos

La Copa América 2024 comienza este jueves 20 de junio en Estados Unidos. La Copa América 2024 reunirá a las selecciones de fútbol de la Conmebol y la CONCACAF. Para esta edición 48, el torneo se llevará a cabo por primera vez en Estados Unidos, contando con un total de 16 equipos participantes. Por parte de Conmebol estarán presentes los diez países de Sudamérica, mientras que Concacaf aporta un total de seis selecciones al campeonato.

Las 16 selecciones participantes fueron repartidas en cuatro grupos, que ya tienen definidos su calendario y los horarios en los que se disputarán los partidos de la fase de grupos, los cruces eliminatorios de octavos, cuartos, semifinales y tan anhelada final.

En los Estados Unidos, todos los partidos serán televisados por Fox o Fox Sports 1 en inglés y por Univision, TUDN and UniMás en español.

Calendario de la Copa América 2024

La fase de grupos completa es la siguiente (todos los horarios del Este):

Jueves 20 de junio

• Argentina vs. Canadá | 6:00 p.m. | Grupo A | Mercedes Benz Stadium (Atlanta)

Viernes 21 de junio

• Perú vs. Chile | 6:00 p.m. | Grupo A | AT&T Stadium (Arlington, Texas)

Sábado 22 de junio

• Ecuador vs. Venezuela | 4:00 p.m. | Grupo B | Levi’s Stadium (Santa Clara)

• México vs. Jamaica | 7:00 p.m. | Grupo B | NGR Stadium (Houston)

Domingo 23 de junio

• Estados Unidos vs. Bolivia | 4:00 p.m. | Grupo C | AT&T Stadium (Arlington, Texas)

• Uruguay vs. Panamá | 7:00 p.m. | Grupo C | Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Lunes 24 de junio

• Colombia vs. Paraguay | 4:00 p.m. | Grupo D | NGR Stadium (Houston)

• Brasil vs. Costa Rica | 5:00 p.m. | Grupo D | SoFi Stadium (Inglewood)

Martes 25 de junio

• Perú vs. Canadá | 4:00 p.m. | Grupo A | Children’s Mercy Park (Kansas City)

• Chile vs. Argentina | 7:00 p.m. | Grupo A | Metlife Stadium (East Rutherford)

Miércoles 26 de junio

• Ecuador vs. Jamaica | 4:00 p.m. | Grupo B | Allegiant Stadium (Las Vegas)

• Venezuela vs. México | 7:00 p.m. | Grupo B | SoFi Stadium (Inglewood)

Jueves 27 de junio

• Panamá vs. Estados Unidos | 4:00 p.m. | Grupo C | Mercedes Benz Stadium (Atlanta)

• Uruguay vs. Bolivia | 7:00 p.m. | Grupo C | Metlife Stadium (East Rutherford)

Viernes 28 de junio

• Colombia vs. Costa Rica | 4:00 p.m. | Grupo D | State Farm Stadium (Glendale)

• Paraguay vs. Brasil | 7:00 p.m. | Grupo D | Allegiant Stadium (Las Vegas)

Sábado 29 de junio

• Argentina vs. Perú | 6:00 p.m. | Grupo A | Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

• Canadá vs. Chile | 6:00 p.m. | Grupo A | Exploria Stadium (Orlando)

Domingo 30 de junio

• Jamaica vs. Venezuela | 6:00 p.m. | Grupo B | Q2 Stadium (Austin)

• México vs. Ecuador | 6:00 p.m. | Grupo B | State Farm Stadium (Glendale)

Lunes 1 de julio

• Bolivia vs. Panamá | 7:00 p.m. | Grupo C | Exploria Stadium (Orlando)

• Estados Unidos vs. Uruguay | 7:00 p.m. | Grupo C | GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri)

Martes 2 de julio

• Costa Rica vs. Paraguay | 7:00 p.m. | Grupo D | Q2 Stadium (Austin)

• Brasil vs. Colombia | 7:00 p.m. | Grupo D | Levi’s Stadium (Santa Clara)

Cuartos de final

Jueves 4 de julio

• 1ro Grupo A vs. 2do Grupo B | 7:00 p.m. | NGR Stadium (Houston) | Partido 25

Viernes 5 de julio

• 1ro Grupo B vs. 2do Grupo A | 7:00 p.m. | AT&T Stadium (Arlington, Texas) | Partido 26

Sábado 6 de julio

• 1ro Grupo C vs. 2do Grupo D | 4:00 p.m. | Allegiant Stadium (Las Vegas) | Partido 27

• 1ro Grupo D vs. 2do Grupo C | 7:00 p.m. | State Farm Stadium (Glendale) | Partido 28

Semifinales

Martes 9 de julio

• G25 vs. G26 | 6:00 p.m. | Metlife Stadium (East Rutherford) | Partido 29

Miércoles 10 de julio

• G27 vs. G28 | 6:00 p.m | Bank of America Stadium (Charlotte, North Carolina) | Partido 30

Tercer puesto

Sábado 13 de julio

• P29 vs. P30 | 6:00 p.m | Bank of America Stadium (Charlotte, North Carolina) | Partido 31

Final

Domingo 14 de julio

• G29 vs. G30 | 6:00 p.m | Hard Rock Stadium (Miami Gardens) | Partido 32

¿Cuándo se juegan los octavos, cuartos, semifinales y la final de la Copa América 2024?

• Los cuartos de final se jugarán entre el 4 y el 6 de julio.

• Las semifinales se jugarán el 9 y el 10 de de julio.

• El partido por el tercer y cuarto puesto se jugará el 13 de julio.

• La final de la Copa América 2024 se jugará el 14 de julio.

Grupos de la Copa América 2024

Grupo A

21 de junio: Argentina vs Canadá (02:00 hora peninsular)

22 de junio: Perú vs Chile (02:00 hora peninsular)

26 de junio: Canadá vs Perú (00:00 hora peninsular)

26 de junio: Chile vs Argentina (03:00 hora peninsular)

30 de junio: Canadá vs Chile (02:00 hora peninsular)

30 de junio: Argentina vs Perú (02:00 hora peninsular)

Grupo B

23 de junio: Ecuador vs Venezuela (00:00 hora peninsular)

23 de junio: México vs Jamaica (03:00 hora peninsular)

27 de junio: Ecuador vs Jamaica (00:00 hora peninsular)

27 de junio: Venezuela vs México (03:00 hora peninsular)

1 de julio: Jamaica vs Venezuela (02:00 hora peninsular)

1 de julio: México vs Ecuador (02:00 hora peninsular)

Grupo C

24 de junio: Estados Unidos vs Bolivia (00:00 hora peninsular)

24 de junio: Uruguay vs Panamá (03:00 hora peninsular)

28 de junio: Panamá vs Estados Unidos (00:00 hora peninsular)

28 de junio: Uruguay vs Bolivia (03:00 hora peninsular)

2 de julio: Bolivia vs Panamá (03:00 hora peninsular)

2 de julio: Estados Unidos vs Uruguay (03:00 hora peninsular)

Grupo D

25 de junio: Colombia vs Paraguay (00:00 hora peninsular)

25 de junio: Brasil vs Costa Rica (03:00 hora peninsular)

29 de junio: Colombia vs Costa Rica (00:00 hora peninsular)

29 de junio: Paraguay vs Brasil (03:00 hora peninsular)

3 de julio: Brasil vs Colombia (03:00 hora peninsular)

3 de julio: Costa Rica vs Paraguay (03:00 hora peninsular)

