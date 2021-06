Copa América 2021 Brasil vs Colombia: ¿Cómo ver el Live Stream?

Brasil busca mantener su forma estelar cuando se enfrente a Colombia este miércoles en un partido de la fase de grupos de la Copa América.

En los Estados Unidos, el partido (8:00 p.m. ET hora de inicio) será televisado por Fox Sports 1 (transmisión en inglés), TUDN (español) y UniMas (español). Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes en que puede ver una transmisión en vivo de Brasil vs Colombia (y todos los demás partidos de la Copa América 2021, que son todos en Fox, FS1, FS2, TUDN, Univision o UniMas) en línea:

Previa Brasil vs Colombia

Brasil ha tenido un buen comienzo en busca de su décimo título de la Copa América, obteniendo dos victorias para comenzar el torneo, anotando siete goles y sin encajar ninguno. El país anfitrión derrotó a Perú 4-0 y superó a Venezuela 3-0.

La estrella brasileña Neymar ha marcado dos veces hasta ahora y ahora está a 10 goles de la legendaria marca de 77 goles marcados por Pelé.

“Para mí es un gran honor ser parte de la historia de la selección brasileña”, dijo Neymar. “Para ser honesto, siempre fue un sueño para mí jugar para Brasil.

“Nunca imaginé poder alcanzar estos números. Es muy emocionante porque he pasado por muchas cosas en estos dos años, que han sido difíciles. Quiero que mi familia y amigos estén orgullosos de la historia que estoy construyendo aquí”.

El técnico brasileño Tite dice que el equipo intenta darle a Neymar la capacidad de “explotar” todo su talento.

“No sé hasta dónde puede llegar Neymar”, dijo Tite tras vencer a Perú. “Su habilidad técnica… realmente espero que se mantenga saludable, que no se lastime, que tenga esa madurez.

“Dentro de la selección, y creo que también en su club, le estamos dando libertad creativa y está dando una contribución al equipo, especialmente en términos de presión. Le damos una mayor área de acción, para que explote todo su talento… Esta combinación armoniosa le permite ser efectivo ”.

Colombia ha tenido resultados mixtos al inicio del torneo. Cayeron ante Perú 2-1, empataron sin goles con Venezuela y vencieron a Ecuador 1-0.

Brasil es un favorito de -200 para ganar el partido, con Colombia en +575. El total del enfrentamiento se establece en 2,5 goles. El técnico brasileño Tite nunca ha perdido ante Colombia durante su tiempo con la selección nacional.

Posibles alineaciones:

Brasil: Ederson Moraes; Danilo Da Silva, Eder Militao, Marquinhos, Alex Sandro; Richarlison, Fabinho, Casemiro, Everton; Neymar y Gabriel Jesus.

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Dávinson Sanchez, Yerry Mina, William Tesillo; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Gustavo Cuellar, Matheus Uribe, Luis Diaz y Luis Muriel.

