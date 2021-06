Copa América 2021 Argentina vs Paraguay: ¿Cómo ver el Live Stream?

Lionel Messi y Argentina buscan una victoria y un lugar en la fase eliminatoria de la Copa América cuando se enfrenten a Paraguay este lunes en el Estádio Nacional de Brasília.

En los Estados Unidos, el partido (8:00 p.m. ET hora de inicio) será televisado por Fox Sports 1 (transmisión en inglés), TUDN (español) y UniMas (español). Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes en que puede ver una transmisión en vivo de Argentina vs Paraguay (y todos los demás partidos de la Copa América 2021, que son todos en Fox, FS1, FS2, TUDN, Univision o UniMas) en línea:

Previa Argentina vs Paraguay

Argentina ha comenzado su campaña en la Copa América con una victoria y un empate, el último resultado fue una victoria por 1-0 ante Uruguay. Sorprendentemente, fue la primera victoria de 2021 para Argentina, después de haber empatado sus últimos tres juegos.

“Hoy intentamos ser un equipo más compacto. Sabemos que con los jugadores que tenemos aquí podemos marcar en cualquier momento”, dijo el mediocampista argentino Rodrigo de Paul. “Hoy dimos otro pequeño paso para mejorar, lo celebraremos”.

Lionel Messi marcó en el primer partido del equipo pero no encontró el fondo de la red ante Uruguay. Tiene grandes esperanzas de poder capturar el éxito este año con Argentina y llevar al país a su primer título de la Copa América desde 2011.

“Creo que este es el momento de dar un golpe y la oportunidad podría llegar en esta Copa América”, dijo Messi antes del torneo. Mi gran sueño es ganar un título con la selección. Estuve muy cerca en muchas ocasiones y desafortunadamente no funcionó. Seguiré hasta que no pueda más.

“He tenido la suerte de ganar todo a nivel de clubes y a nivel individual y sería hermoso ganar con la selección nacional también”.

Paraguay ganó su primer partido contra Bolivia 3-1. Se quedaron atrás 1-0 a la mitad, pero anotaron tres goles seguidos en la segunda mitad para lograr la victoria. Fue la primera victoria en cinco intentos para Paraguay, que están 1-1-3 en sus últimos cinco.

Aquí está la tabla del Grupo A y dónde se encuentran ambos equipos:

Grupo A:

Argentina tiene -230 para ganar el partido, mientras que Paraguay entra en +600 para salir con tres puntos. El total se fija en 2,5 goles. El equipo jugó en empate en su encuentro más reciente en noviembre de 2020.

Posibles alineaciones:

Posible alineación inicial de Argentina:Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Posible alineación inicial de Paraguay:Anthony Silva; Robert Rojas, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia; Mathias Villasanti, Gastón Gimenez, Cardozo Lucena; Angel Romero, Miguel Almirón y Alejandro Romero.

