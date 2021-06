Copa América 2021 Argentina vs Chile: ¿Cómo ver el Live Stream?

Argentina y Chile se enfrentarán en la fase de grupos de la Copa América 2021 este lunes 14 de junio en Brasil en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

En los Estados Unidos, el partido (5:00 p.m. ET hora de inicio) será televisado por Fox (transmisión en inglés) y Univision (español). Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes en que puede ver una transmisión en vivo del partido entre Argentina vs Chile (y todos los demás partidos de la Copa América 2021, que serán en Fox, FS1, FS2, TUDN, Univision o UniMas) en línea:

Previa de Argentina vs Chile

Argentina tiene marca de 3-3-0 en sus últimos seis partidos, mientras que Chile tiene marca de 2-3-1. Ambos equipos se enfrentaron recientemente en la eliminatoria para la Copa del Mundo el pasado 3 de junio. Ese partido terminó en un empate 1-1. Lionel Messi anotó para Argentina, mientras que Alexis Sánchez anotó para Chile. Sin embargo, Sánchez no estará en este partido, ya que está fuera por una lesión en la pantorrilla.

“El tiempo de recuperación va más allá de la fase de grupos de la Copa América, por lo que el atleta permanecerá en Chile con el cuerpo médico de la selección nacional”, dijo el equipo sobre la lesión de Sánchez en un comunicado.

El equipo argentino es el favorito para ganar aquí, pero el equipo no da por sentado este partido.

“Argentina siempre domina, a veces de forma muy vertical”, dijo el técnico argentino Lionel Scaloni. “Si miras todos nuestros partidos en las eliminatorias, merecíamos ganar. Pero en el fútbol, merecer no cuenta “.

Aquí hay un vistazo a las listas completas de ambos equipos, junto con las alineaciones iniciales previstas para el juego:

Lista de Chile:

• Arqueros (3): Claudio Bravo (Betis), Gabriel Arias (Racing), Gabriel Castellón (Huachipato FC).

• Defensores (8): Daniel González (Santiago Wanderers), Mauricio Isla (Flamengo), Guillermo Maripán (Mónaco), Gary Medel (Bolonia), Eugenio Mena (Racing), Enzo Roco (Fatih Karagümrük), Francisco Sierralta (Watford), Sebastián Vegas (Monterrey).

• Centrocampistas (10): Tomás Alarcón (O’Higgins), Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen), Pablo Aránguiz (Universidad de Chile) Claudio Baeza (Toluca), Pablo Galdames (Vélez Sarsfield), Marcelino Núñez (Universidad Católica), Carlos Palacios ( Internacional), César Pinares (Grêmio), Erick Pulgar (Fiorentina), Arturo Vidal (Internazionale).

• Delanteros (7): Luciano Arriagada (Colo Colo), Ben Brereton (Blackburn), Clemente Montes (Universidad Católica), Jean Meneses (León), Felipe Mora (Portland Timbers), Alexis Sánchez (Internazionale), Eduardo Vargas (Atlético Mineiro)

Lista de Argentina:

• Porteros: Franco Armani (River Plate), Emiliano Martinez (Aston Villa), Agustin Marchesin (Porto) y Juan Musso (Udinese).

• Defensores: Gonzalo Montiel (River), Nicolas Otamendi (Benfica), German Pezzella, Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Nicolas Tagliafico, Lisandro Martínez (Ajax), Marcos Acuña (Sevilla), Cristian Romero (Atalanta), Nahuel Molina Lucero (Udinese) ).

• Centrocampistas: Leandro Paredes, Angel Di Maria (Paris Saint-Germain), Guido Rodriguez (Betis), Giovani Lo Celso (Tottenham), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolas Gonzalez (Stuttgart), Rodrigo De Paul (Udinese), Alejandro Gomez (Sevilla), Angel Correa (Atlético de Madrid), Nicolás Domínguez (Bolonia).

• Delanteros: Lionel Messi (FC Barcelona), Lautaro Martinez (Inter de Milán), Joaquin Correa (Lazio), Lucas Alario (Bayer Leverkusen) y Sergio Agüero (Barcelona)

Alineación inicial prevista para Chile:Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripan, Eugenio Mena, Arturo Vidal, Eric Pulgar, Charles Aranguiz, Jean Meneses, Felipe Mora, Eduardo Vargas.

Alineación inicial prevista para Argentina: Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Marcos Acuna, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Lionel Messi, Lautaro Martinez, Nicolas Gonzalez.

