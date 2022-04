Legendario jugador de los 49ers firmará ‘contrato especial’: ¿Se retira Frank Gore?

El corredor Frank Gore volverá a los San Francisco 49ers.

Pero solo por un día -ya que oficialmente le pondrá punto final a su ilustre carrera que comenzó en el Área de la Bahía de San Francisco.

El nuevo contrato de Gore

Gore, de 38 años, le dijo a Heidi Watney y al Bovado podcast que pretende volver al equipo que lo seleccionó en el draft del 2005 y firmar un contrato de un día.

“Probablemente (me retiraré) en un par de meses”, Gore le dijo a Watney y a Bovado. “Todavía estamos descifrando cuando firmaré mi contrato de un día para poder retirarme. Le dije a Jed York (director ejecutivo de los 49ers) que siempre quise ser jugador de los Niers, así que ahora estamos trabajando en eso”.

Para Gore, será su primera aparición como jugador de los 49ers desde el 28 de diciembre de 2014 -su último partido con la franquicia. Ese día, Gore corrió por más de 100 yardas en el Área de la Bahía por última vez: 144 yardas en 25 acarreos frente a los Arizona Cardinals.

Termina su carrera como el líder histórico en yardas por tierra de los 49ers, según Pro Football Reference, con 11,073 yardas. Joe Perry le sigue con 8,639 yardas. Gore también está segundo en anotaciones terrestres con 64. Aquí agregamos los otros logros de Gore durante su tiempo en el Área de la Bahía:

Múltiples temporadas de 1,000 yardas: De las nueve temporadas con al menos mil yardas por tierra de Gore, ocho fueron con los 49ers. Eso incluye las 1,695 yardas en su segunda temporada en la NFL en 2006, en la cual fue seleccionado al Pro-Bowl por primera vez.

Cruzando la línea de gol: Acumuló cinco temporadas con ocho o más anotaciones durante su carrera.

Additional hands: Gore también le dio a los 49ers una opción como receptor desde el backfield -acumulando 484 recepciones, de las cuales 342 fueron con los 49ers. Terminó su carrera como 3,985 yardas y 18 anotaciones por aire (2,883 yardas y 11 anotaciones con los 49ers).

Yardas totales: Termina su carrera con 16 mil yardas por tierra –ubicándose tercero en la historia de la NFL, detrás de las leyendas Walter Payton (16,726) y Emmitt Smith (18,355).

Y los 49ers apostaron por Gore luego de dos lesiones de rodilla devastadoras durante su carrera en la Universidad de Miami, las cuales redujeron su valor para el draft. Pero luego de la reconstrucción de sus rodillas, Gore logró jugar 16 temporadas en la NFL, que incluyen una estadía de tres temporadas con los Indianapolis Colts y paradas con los Buffalo Bills, Miami Dolphins y los New York Jets -jugó en el 2020 para el último equipo. Gore no jugó durante el 2021.

Notables corredores seleccionados antes que Gore en el draft: Ronnie Brown, el difunto Cedric Benson, Cadillac Williams y Eric Shelton.

Gore sabe qué quiere hacer

Gore tiene la esperanza de que los 49ers le ofrezcan un nuevo rol luego de que cumpla con su contrato de un día: Unirse al equipo de cazatalentos. Compartió su plan con Watney.

“Mi agente y yo vamos a tener una conversación acerca de trabajar como directivo, porque me encanta buscar talento, y me encanta evaluar el talento, y me encanta este deporte. Y ellos saben que conozco a los jugadores y que sé lo que se necesita para ser jugador”, dijo Gore.

