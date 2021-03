Conor McGregor presume de sus “grandes bolas irlandesas”: ¿Por qué?

Es oficial, el campeón de peso ligero de la UFC Khabib Nurmagomedov se retiró.

El presidente de la UFC, Dana White, había estado persiguiendo a “The Eagle” desde que anunció que se alejaría del deporte en octubre pasado.

White esperaba que el campeón peleara una vez más, pero el jueves por la noche, después de hablar con Nurmagomedov nuevamente, confirmó el retiro del deportista.

29-0 it is. He is 💯 officially retired. It was incredible to watch you work @TeamKhabib thank you for EVERYTHING and enjoy whatever is next my friend. pic.twitter.com/QeoSP12zw2 — danawhite (@danawhite) March 19, 2021

“29-0 es”, fue el mensaje que tuiteó White, compartiendo una foto de sí mismo con Nurmagomedov.

“Está oficialmente retirado. Fue increíble verte trabajar @TeamKhabib, gracias por TODO y disfrutar de lo que viene después, amigo”, agregó White.

Según ESPN, Michael Chandler y Charles Oliveira lucharán por el título vacante el 15 de mayo.

Acknowledging Khabib's retirement, Dana White tells @bokamotoESPN that Charles Oliveira and Michael Chandler will fight for the vacant lightweight championship at UFC 262 on May 15 🏆 pic.twitter.com/tHCZz2TQqj — ESPN MMA (@espnmma) March 19, 2021

Al día siguiente, tras conocerse el anuncio, la superestrella de la UFC Conor McGregor reaccionó ante el retiro de “The Eagle”.

A través de sus redes sociales, “Notorious” lanzó algunos dardos más a su rival.

“Feliz joven jubilado. Te huelo después. Nunca olvides quién entró en el juego y te creó. Directamente desde mis grandes bolas irlandesas”, comentó el famoso peleador.

“Recuerden amigos, si odian tanto bajar de peso, todo lo que tienen que hacer es subir de división. Dios los bendiga”, concluyó McGregor, refiriéndose a los asuntos de peso de su rival.

La publicación del peleador irlandés fue tan llamativa y caló mucho entre sus seguidores, que en solo unas horas superó los 2 millones de “likes” y desencadenó todo tipo de comentarios.

