INFORME: Conor McGregor puede ser suspendido por violación de regla

UFC superstar Conor McGregor broke the UFC’s new policy regarding the conduct of its fighters during face-offs on Thursday. According to MMA Mania, McGregor “should be fined, suspended, and pulled from the card” after he kicked Dustin Poirier on Thursday at the pre-fight press conference for UFC 264.

Si se perdieron ese momento, lo pueden ver acá





Conor McGregor throws kick at Dustin Poirier during UFC 264 First Face Off VISIT: themaclife.com FOLLOW: instagram.com/themaclifeofficial FOLLOW: twitter.com/TheMaclife LIKE: facebook.com/themaclife 2021-07-09T01:02:17Z

MMA Mania reportó previamente una nueva política que implementó la compañía y estaba en efecto después de que la pelea entre Jeremy Stephens y Drakkar Klose tuvo que ser cancelada cuando el último fue lesionado por un empujón que sufrió en el enfrentamineto antes de la pelea.

La política fue comunicada al público general por redes sociales por la estrella de la UFC.

“Ellos nos dijeron durante el pesaje que si tocábamos a nuestro rival durante el pesaje con algo más que un choque de puños o darnos la mano o chocar cinco seríamos removidos de la cartelera, suspendido y multado,” dijo la peleadora peso mosca de la UFC Lauren Murphy por Twitter.

They just told us at weigh ins that if we touch our opponent at ceremonial weigh ins for any thing other than a fist bump, or a handshake, or high five, we will be pulled from the card, suspended, and fined. GOOD — Lauren Murphy (@LaurenMurphyMMA) June 11, 2021

Surgen preguntas sobre la poliza de la UFC

Está política nunca fue anunciado de formalmente por la UFC y es posible que nunca fue implementado, así que es posible que fue mencionado a los peleadores como algo reaccionario después de que la pelea Stephens vs. Klose fue cancelada.

Lo que se conoce es que Murphy y supuestamente otras estrellas de la UFC les fueron advertido al respecto, así que la UFC 264 sea la primera prueba sobre lo que puede pasar si algún peleador decidiera intentar golpear a otra estrella durante un encaramiento previo a la pelea.

Esto ofreció la mejor muestra de que una política tan vaga coo la que explicaron a Murphy por la UFC probablemente no tiene ningún tipo de respaldo.

Ese parece ser el caso en referencia a la pelea estelar con una superestrella como McGregor. Si McGregor “fuese multado, suspendido y eliminado a de la cartelera”, entonces la política está dañada.

Para ser honesto, no hay manera en la que la UFC sacaría a McGregor o cualquiera otra estrella de una pelea estelar como la patada que dio McGregor el jueves.

Pero si la poítica de la UFC está establecida como fue sugerido por Murphy en redes sociales y reportado por MMA Mania, eso no signifca que habrá una multa o suspensión de alguna manera dictgaminado por McGregor al finalizar UFC 264.

La razón por la cual la UFC podría multar o suspender a McGregor

Aunque fuera algo simbólico de alguna manera, como suspender a McGregor por tres meses teniendo en cuenta que no regresaría tan rápido o darle una multa al peleador más rico en la historia de la UFC por su transgresión, un castigo que mantendría la política en la mente de otras estrellas de la UFC cuando van al escenario previo a su pelea.

La UFC no puede cancelar peleas de sus carteleras por empujones u patadas. Esos enfrentamientos ayudan a promover las peleas, pero no por evitar que ocurran.

Pero la UFC no tiene el lujo que perder a sus grandes estrellas por una política interna que tenía la intención manetner seguro a sus peleadores previo a entrar al octágono.

