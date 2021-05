Conor McGregor le envía una fuerte mensaje a Dustin Poirier ¿qué dijo?

La superesterlla de la UFC Conor McGregor cree que estará mejor que nunca cuando entre al octágono para enfrentar a Dustin Poirier en la UFC 264 el 10 de julio en Las Vegas. El irlandés de 32 años regresa después de perder en el segundo round contra “The Diamond” en UFC 257 en enero, pero “Notorious” cree que esa experiencia despertó a la bestia que tiene por dentro.

McGregor envió una advertencia a Poirier via las redes sociales el jueves. Él publicó: “…Has despertado a una bestia. ¡Una bestia con el apoyo de un poder más supremo! Comienza a rezar”.

July 10th I will do this absolutely flawlessly. We have these clowns sussed and fully! 🤡 🤡 🤡 💣

They wanna play a game of tactics?

No problem, see you in there.

You’ve awoken a beast.

A beast with the backing of a much higher power!

Say your prayers 🙏 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 6, 2021

Poirier, 32, derrotó a McGregor en UFC 257, pero McGregor ganó la primera pelea entre los dos por nocaut en el primer asalto hace siete años. Ahora las dos estrellas de la UFC llegan a la tercer batalla para determinar cómo termina esta trilogía épica.

De acuerdo al último tuit de McGregor, el ex ”campeón de campeones” de la UFC cree que tendrá a Dios a su lado, insinuando que probablemente no estará con Poirier.

Los recientes posteos de McGregor muestran un vigor nuevo

Mientras Poirier se ha mantenido con el mismo volumen de actividad en redes sociales que tuvo antes de su última pelea en UFC 257, el tono de McGregor cambió drásticamente durante las últimas semanas y también aumentó la cantidad de tuits que ha publicado.

Durante la última semana, la línea de tiempo de McGregor en su cuenta de Twitter ha sido mitad celebración de su carrera y mitad advertencia a Poirier y otras estrellas.

Le mandó un aviso a la división con un video en el cual recuerda su impresionante victoria contra Donald Cerrone en UFC 246 en enero del 2020. Ahí publicó, “Van a verme usar las artes marciales y ganarle a todos estos campesinos. Comenzando el 10 de julio…”.

Watch me open up the arts and puck these peasants around.

Starting July 10th. 👑 pic.twitter.com/dLIsq3sAfh — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 3, 2021

McGregor also shared a fan’s perspective on the Irishman’s five greatest performances. He posted, “Interesting”.

Además, McGregor publicó una foto en la cual tiene la mano levantada en victoria.

Aun perdiendo su última pelea McGregor declaró: “Pelear es fácil para mi”.

Fighting is easy to me. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 4, 2021

Just how easy is it? McGregor posted the answer. He said, “This easy”, and he included one of his prefight chats with Joe Rogan back when McGregor was the UFC’s 145-pound champion.

Pero ninguno de estos posteos en redes sociales tendrán un impacto cuando enfrente a Poirier en UFC 264 el 10 de julio.

De acuerdo a algunos expertos, el legado de McGregor está en juego y tendrá que hacer varios ajustes para poder ganar su próxima pelea que sería la del desempate contra Poirier.

Sin embargo, su ráfaga de tuits generará todo tipo de interés en la pelea.

