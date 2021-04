CONCACAF confirmó la sede de la final de la Copa Oro ¿dónde será?

Concacaf sorprendió a varios con su anuncio sobre la Final de la Copa Oro 2021 de Concacaf. La decimosexta edición de la principal competencia para selecciones nacionales masculinas de la región se le otorgó a Las Vegas y Allegiant Stadium, el flamante estadio de última generación que es el actual hogar de los Las Vegas Raiders.

El partido decisivo del torneo se jugará el 1 de agosto y coronará a la mejor selección nacional masculina de la región de Concacaf. Este anuncio se hizo oficial en un comunicado que emitió la confederación.

Esta será la primera vez que un partido de la Copa Oro se juegue en Las Vegas en los 30 años de historia del torneo, haciendo la competencia del 2021 una edición histórica. La Final cerrará lo que será un emocionante verano de fútbol, que incluirá las Finales de la Liga de Naciones Concacaf en junio y los preliminares de la Copa Oro en julio que se disputarán en la Ciudad de Ft. Lauderdale en el DRV PNK Stadium, el hogar de Inter Miami.

“En Concacaf estamos muy entusiasmados con la Copa Oro de este verano y sabemos que Las Vegas y el Allegiant Stadium serán una gran ciudad y estadio sede para la final,” dijo el presidente de Concacaf y vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani. “El 2021 es el año del 60 aniversario de Concacaf, lo que hace que esta edición sea muy especial para los jugadores y aficionados. Las federaciones y sus equipos esperan este torneo con gran anticipación y es apropiado que el campeón regional sea coronado en una sede tan excepcional y famosa,” agregó.

El fútbol llega al hogar de los Raiders

“Los Raiders están orgullosos de poder recibir la final de la Copa Oro 2021 de Concacaf, junto a Las Vegas, en el Allegiant Stadium en agosto”, dijo el presidente de los Raiders Marc Badain. “La Copa Oro destaca entre los eventos deportivos de categoría mundial que se jugarán en el Allegiant Stadium, y estamos emocionados de traer al evento emblema de Concacaf a la capital deportiva y de entretenimiento del mundo”.

“Estamos encantados de que la Copa Oro 2021 de Concacaf esté llegando a la capital deportiva del mundo”, dijo Steve Hill, CEO y presidente de Las Vegas Convention and Visitors Authority. “Estamos emocionados de tener la oportunidad de recibir un evento de este calibre, y con el entretenimiento, restaurantes, aventuras al aire libre e instalaciones deportivas de categoría mundial, estamos seguros de que los equipos y sus aficionados tendrán una experiencia “Only Vegas” inolvidable”.

En las próximas semanas se sabrán las otras sedes donde se disputarán todos los partidos. Aún no se sabe si habrán partidos en Centroamérica y el Caribe ya que hay países que siguen con restricciones por causa del coronavirus.

