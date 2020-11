Live Stream Masters de Augusta 2020: ¿Cómo ver gratis el campeonato de golf?

La Chaqueta Verde se disputa con los mejores golfistas del mundo jugando esta semana en el Augusta National en la edición más singular de la historia del Masters de la historia.

El torneo será televisado por ESPN (1-5:30 pm ET el jueves y viernes) y CBS (1pm-5:30pm ET el sábado; 10 am-3pm ET el domingo), pero ESPN + tendrá mucha más cobertura integral para las cuatro rondas.

Aquí tienes un resumen completo para ver gratis la transmisión en vivo del Masters online sin cable:

Si bien las transmisiones de televisión no comenzarán hasta la mitad de cada ronda, ESPN + tendrá cobertura durante todo el día los cuatro días del torneo. ESPN + tendrá varias transmisiones diferentes disponibles para ver de jueves a domingo, que incluyen:

Amen Corner: Cobertura de los Hoyos 11, 12 y 13

Grupos destacados: Cobertura de los mejores grupos. Estos no se anunciarán hasta el día anterior a cada ronda, pero es probable que incluyan los grupos de Tiger Woods y otros golfistas de renombre.

Featured Holes: Cobertura de los Hoyos 4, 5 y 6

Features Holes: Cobertura de los Hoyos 15 y 16

Esta es la mejor manera de ver los Masters. ESPN +, que también incluye cobertura en vivo de otros eventos del PGA Tour y mucho contenido de golf bajo demanda, cuesta 5,99 dólares al mes o 49,99 dólares al año:

Mira el Masters en ESPN+

O, si también deseas tener Disney + y Hulu, puedes obtener los tres por 12,99 dólares al mes, lo que equivale a aproximadamente un 31% de ahorro:

Consigue ESPN+, Disney+ y Hulu Bundle

Una vez registrado en ESPN +, podrás ver el Masters en vivo en la aplicación ESPN en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4, Xbox One, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También podrás mirarlo en tu PC a través de ESPN.com.

Puedes ver las transmisiones en vivo de ESPN, CBS y más de 100 canales de TV en FuboTV, que puedes usar de forma gratuita con una prueba de siete días aquí mismo:

Consigue tu prueba gratis en FuboTV

Una vez que te hayas registrado en FuboTV, podrás ver el directo del Masters en la aplicación FuboTV, que está disponible en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O podrás mirarlo en tu PC a través del sitio web de FuboTV.

Para las transmisiones de ESPN, también podrás verlas en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Tendrás que iniciar sesión en un proveedor de TV para mirarlo de esta manera, pero puedes usar tus credenciales de FuboTV para hacerlo.

Si no puedes verlo en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio para grabar en la nube.

Puedes ver las transmisiones en vivo de ESPN, CBS y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que puedes usar de forma gratuita con una prueba de siete días:

Consigue tu prueba gratis en Hulu With Live TV

Una vez que te hayas registrado en Hulu With Live TV, podrás ver el Masters en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O podrás mirarlo en tu computadora a través del sitio web de Hulu.

Para las transmisiones de ESPN, también puedes verlas en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Tendrás que iniciar sesión en un proveedor de TV para ver vídeos de esta manera, pero podrás usar tus credenciales de Hulu para hacerlo.

Si no puedes verlo en vivo, Hulu With Live TV también viene con 50 horas de almacenamiento para grabar en la nube (con la posibilidad de subir la categoría a “DVR en la nube mejorado”, que te brinda 200 horas de espacio y la capacidad de pasar rápidamente los anuncios).

La previa del Masters 2020

El Masters ha llegado, aunque unos meses más tarde de lo esperado.

Esta semana, el golfista Tony Finau se expresó sobre esta edición especial “diferente”. Continuó: “El campo de golf sigue siendo increíble. Pero se ve tan diferente.”

El torneo no solo se verá diferente, sino que también sonará diferente sin que los fans puedan animar a los jugadores.

“Estás en el green en el hoyo 1 y puedes escuchar águilas que están por el 13″, dijo el campeón defensor Tiger Woods. “De eso se trata este torneo y no vamos a tener eso este año. Va a ser muy diferente”.

Alguien que ha cambiado el juego es Bryson DeChambeau, quien debería tener una ventaja esta semana gracias a sus golpes largos. Es el favorito para ganar, según CBS Sports, justo por delante de Dustin Johnson, Jon Rahm y Justin Thomas.

“Todos los días trato de ser más rápido y más fuerte y trato de golpear lo más lejos posible”, dijo DeChambeau.

La competencia de DeChambeau reconoce que el jugador estará en una buena posición con sus golpes muy profundos, especialmente en este campo.

“Es un campo de golf sustancialmente más fácil para él que para todos los demás”, dijo Justin Thomas.

