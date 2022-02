Se dejó saber cómo le informaron a Dani Alves su exclusión de la Europa League

El Barcelona está a un par de semana para comenzar una nueva odisea en Europa. Para el cuadro Blaugrana, esta será una aventura en la que ellos no han estado en más de 18 años. Pero lo más importante para ellos es tener muy en cuenta que si no se cuidan, es posible que termine muy rápido ante el Napoli.

El equipo dirigdo por Xavi Hernández tuvo que tomar unas decisiones muy complicadas, pero una que no tuvo sentido fue la exclusión de un jugador muy importante en Dani Alves.

El brasileño fue el único que Xavi Hernández dejó fuera de la lista de inscritos por el equipo culé para disputar la Europa League. Según un informe de Diario SPORT, el lateral no estuvo muy contento con la decisión que se tomó pero declaró que entiende la decisión de su entrenador y que mantiene intacta la ilusión y las ganas de aportar lo máximo al equipo, en su caso en el objetivo de escalar posiciones en La Liga.

La realidad es que Alves, que se reincorporó a la disciplina del Barça este viernes tras completar su participación con la selección brasileña, supo de primera mano la decisión y los motivos de Xavi Hernández.

El timonel del Barça se puso en contacto telefónico con él pare dejarle saber la decisión que se tomó. Una de las razones por esta movida fue lo que terminó ocurriendo con el mercado de fichajes y la llegada a última hora de dos nuevos refuerzos: Adama Traoré y Pierre-Emerick Aubameyang. Ellos, junto a Ferrán Torres, son los que han completado la lista de inscritos para la Europa League.

Entre regulaciones y contratos Xavi estaba complicado

La limitación que Barcelona tenía era que solamente un jugador iba a quedar fuera de la lista de la Europa League. Esto es por causa de la normativa de la UEFA únicamente permite inscribir tres refuerzos en el mercado de invierno.

Por esta razón Xavi tuvo que escoger y apostar por reforzar al máximo la delantera, teniendo en cuenta la lesión de Ansu Fati y el presente del francés Ousmane Dembélé, cuyos días en el equipo catalán parecen estar contados.

Mientras que refuerza el ataque, Xavi terminó debilitando a la defensiva. Esto teniendo en cuenta él no podrá contra Clement Lenglet, Sergi Roberto y Éric García en la zaga. El que muy terminará jugando por el sector derecho será el estadounidense Sergiño Dest, que también lo tienen como moneda de cambio para un eventual traspaso ya que Xavi no le ha mostrado mucha confianza.

❗ COMUNICADO MÉDICO Las pruebas realizadas esta mañana al jugador del primer equipo Clément Lenglet han mostrado que sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/phsWJDzTIe — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 3, 2022

También hay que entender que jugadores como Traoré y Aubameyang no van a llegar al Barcelona y el técnico no podrá jugarlos para una liga que básicamente es para poder terminar en puestos de Champions. el torneo local y quedarse fuera Xavi consideró básico que Dani Alves entendiera sus motivos y que no se sintiera desmotivado por una decisión de esta trascendencia.

El gran problema es que Xavi terminó sacando al jugador que más consistencia ha podido mostrar en los últimos partidos y cuando las papas más van a arder, él puede ser ese líder.

