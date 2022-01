Colby Covington da razones por tener dos peleas tras Jorge Masvidal

Colby Covington, peso welter número uno del ranking de UFC, apareció en el programa de pesaje en vivo de UFC 270 el 21 de enero de 2022. Y durante el mismo, “Chaos” compartió dos posibles peleas que estarán en lo más alto de su lista si supera a Jorge Masvidal en UFC 272 el 5 de marzo de 2022.

El sueño de Covington es convertirse en un campeón mundial indiscutible de UFC. Por lo tanto, no sorprende que Covington haya dicho durante la transmisión que quiere una pelea de trilogía con el rey del peso welter Kamaru Usman.

“The Nigerian Nightmare” and Chaos have fought twice with Usman coming out on top twice. He finished Covington via fifth-round TKO at UFC 245 in December 2019 and beat him by unanimous decision in November 2021 at UFC 268.

Su segunda pelea en la ciudad de Nueva York fue especialmente reñida y Covington aún sostiene que ganó la pelea. Y si derrota a su rival “Gamebred” en UFC 272, hará campaña para tener otra oportunidad con Usman.

“Me pone de nuevo en línea para tener otra pelea con Usman”, dijo Covington a través de MMA Junkie. “La gente vio en el Madison Square Garden y en la ciudad de Nueva York lo que pasó en esa pelea. Gané fácilmente tres rondas. Creo que gané cuatro rondas. La única ronda que claramente ganó fue la segunda. Gané el primero, el tercero, el cuarto y el quinto, para que la gente lo viera. Quieren esa pelea otra vez.

“No hay nadie que esté en su nivel que pueda competir con él como yo, por lo que esta pelea debe volver a ocurrir. Tiene que haber una trilogía porque no ha demostrado que es el mejor luchador. No ha demostrado que es el mejor peso welter del mundo, y todavía hay asuntos pendientes allí. Así que creo que después de terminar con Jorge Masvidal el 5 de marzo, me pone de nuevo en línea para obtener mi oportunidad por el título”.

Ahora, por supuesto, Masvidal tiene la oportunidad de descarrilar el sueño de su enemigo. Si Masvidal vence a Covington, es probable que sea un largo camino para que Chaos regrese a Usman, considerando que ya ha perdido dos veces ante The Nigerian Nightmare.

Una derrota ante Masvidal, quien ocupa el puesto número 6 en las 170 libras, significaría un desastre para Covington, y debe evitarlo a toda costa.

¡Sigue la página de la UFC en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Covington quiere pelear contra Dustin Poirier si no pelea contra Usman

Si Chaos derrota a Masvidal pero el UFC no le otorga su tercera oportunidad de ganar el oro, se conformará con pelear contra Dustin Poirier, el peso ligero número 2 del ranking. Poirier y Covington son ex compañeros de equipo y tienen una inmensa cantidad de mala sangre.

“Creo que la basura del pantano de Luisiana es ‘Dustin Sorier'”, dijo Covington. “Esa es una pelea que debe suceder después de esto. Esa es otra pelea de rencor personal. Tenemos una larga historia de entrenamiento juntos. Solía hablar mierda diciendo que estaba a la vista. Iba a hablar con el dueño del American Top Team, y le lloraba en sus sentimientos a este multimillonario, ‘Oh, Colby es tan malo’. Dijo algunas cosas malas sobre mí en los medios. Échalo afuera. Hacer algo. No dejes que entrene en nuestro gimnasio”. Así que esa pelea tiene que suceder.

“Le dijo a los medios que está a la vista. Estoy responsabilizando a la gente por todas estas noticias falsas que están diciendo en los medios”.

LEER MÁS: Colby Covington confiesa ‘hacer llorar’ a estrella de la UFC: ¿De quién habla?