Clement Lenglet salió llorando del Camp Nou, tras su penalti ante el Cádiz [IMÁGENES]

El central del FC Barcelona Clement Lenglet pareció estar bastante angustiado el domingo tras conceder un penalti tardío que le dio al Cádiz un empate 1-1 en el Camp Nou ante los azulgranas en La Liga.

El gol de Lionel Messi en la primera parte puso al Barça adelante en el marcador en una importante victoria que habría reducido a seis puntos la brecha con el Atlético de Madrid, líder de la liga. Sin embargo, Alex Fernández convirtió un lanzamiento de el punto penalti en el minuto 89′ después de que Lenglet cometiera una falta a Rubén Sobrino, y negarle los puntos tres puntos al equipo local.

Toni Juanmarti de Diario Sport mostró a Clement Lenglet desde su automóvil, llorando de camino a casa, a su salida del estadio Camp Nou.

Los aficionados del Barça también vieron imágenes de Lenglet saliendo del estadio y tapándose la cara.

Un gran profesional no merece pasar por este bloqueo mental que le impide trabajar bien. Desde el primer día diste ejemplo. Nunca te has quejado de nada y siempre lo has hecho con la mejor de las intenciones.

Es el tercer penalti que Clement Lenglet concede esta temporada para el FC Barcelona. También regaló un penalti tras halarle la camiseta a Sergio Ramos ante el Real Madrid y fue sancionado con una mano en la derrota por 3-0 ante la Juventus en la Champions.

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, no pudo ocultar su decepción tras el empate del domingo, pero no quiso culpar a jugadores. El holandés admitió que su equipo debería haber ganado y desaprovechó una gran oportunidad de acortar distancias con el Atlético, según informó Marca.

Es decepcionante, hay que ganar este tipo de juegos y no lo hicimos. Era una gran oportunidad, tras la derrota del Atlético de Madrid. Es una gran decepción.

Estoy muy decepcionado, más que el martes pasado. No podíamos dejar escapar los dos puntos. Estamos decepcionados. No me gusta culpar a los jugadores individualmente. No estuvimos a la altura de la tarea en ataque y tenemos que defender de manera diferente. En términos de calidad, deberíamos haber ganado.