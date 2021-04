El Clásico: La convocatoria del Barça para enfrentar al Real Madrid

Gerard Piqué y Sergi Roberto han entrado en la convocatoria del FC Barcelona para el crucial choque de La Liga del sábado contra el Real Madrid en el Estadio Alfredo Di Stefano después de regresar de sus respectivas lesiones.

LATEST NEWS | @3gerardpique and @SergiRoberto10 are fit and in the squad for #ElClásico! pic.twitter.com/hKCPFrNa5i

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 9, 2021