El Clásico: Alba y Vinicius tuvieron un momento de alta tensión [VIDEO]

El defensa del FC Barcelona, Jordi Alba se enfrentó al delantero del Real Madrid, Vinicius Junior en la primera mitad de El Clásico este domingo 24 de octubre, después de que el internacional brasileño cayera en el área de penalti tras un choque con Oscar Mingueza.

El joven de 21 años apeló por un penalti después de chocar con Mingueza y caer al suelo, pero el árbitro Sánchez Martínez se apresuró a rechazar las apelaciones del Real Madrid.

Los jugadores del Barcelona no pudieron ocultar su frustración ante Vinicius por el incidente con Jordi Alba, en donde quedó captado el acalorado momento vivido con el joven jugador del Real Madrid, como lo demostró ESPN.

Vinicius and Alba got into it 😳 pic.twitter.com/D6cMsg85oE — ESPN FC (@ESPNFC) October 24, 2021

Alba había sido una duda de cara al partido con una lesión en el tobillo sufrida ante el Dynamo de Kiev en la Champions League. Sin embargo, el defensor pasó en forma para el partido y comenzó en su posición habitual de lateral izquierdo.

El Barça desaprovechó oportunidades de gol

Hubo pocas sorpresas en el XI del FC Barcelona para El Clásico. Sergiño Dest comenzó una vez más en una posición más avanzada en ataque junto a Memphis Depay y Ansu Fati en forma.

Sergio Busquets fue el capitán del equipo y se alineó en el centro del campo junto a Frenkie de Jong y el adolescente Gavi, quien escribió su nombre en los libros de historia después de ser nombrado en el once inicial, como lo muestra Opta.

1 – At 17 years and 80 days, Gavi 🇪🇸 has become the youngest player to start his first #ElClásico in @LaLigaEN in the 21st century, breaking the previous record held by Pedri González's 🇪🇸 just one year ago (17 and 334). Hope. pic.twitter.com/wQBVuMhonU — OptaJose (@OptaJose) October 24, 2021

Koeman nombró a Gerard Piqué y Eric García como su pareja de central con Jordi Alba en el lateral izquierdo y Oscar Mingueza en el flanco opuesto frente al portero Marc-Andre ter Stegen.

El Barça comenzó bien el partido, pero perdió una oportunidad gloriosa de abrir el marcador a corta distancia. Dest solo tenía al portero Thibaut Courtois para vencer, pero de alguna manera logró enviar su disparo por encima del travesaño, como lo muestra ESPN.

Dest misses a sitter! pic.twitter.com/M2LBXQ2UIP — ESPN FC (@ESPNFC) October 24, 2021

David Alaba abrió el marcador para los visitantes a los 32 minutos de juego, pero el Barça debería haber empatado cuando Piqué vio el gol desde un córner. El zaguero logró dirigir un cabezazo hacia el arco, pero no pudo dar en el blanco, como lo muestra ESPN.

Agüero marcó su primer gol con el Barcelona

Hubo más goles en la segunda parte, aunque la afición tuvo que esperar hasta el tiempo de descuento. Lucas Vázquez acabó con el partido de los blancos con un gol desde corta distancia tras un rápido contraataque.

Sin embargo, el Barça sí logró retroceder minutos después. El suplente Sergio Agüero anotó su primer gol en competición para el club tras un centro desde la derecha de Dest.

Aguero's first Barcelona goal comes in El Clasico 👏 pic.twitter.com/ukIl22s434 — ESPN FC (@ESPNFC) October 24, 2021

El resultado ve al Real Madrid a cinco puntos de ventaja sobre los catalanes en La Liga después de nueve partidos jugados. Los Blancos también se han alejado en el récord de cabeza a cabeza entre los dos lados. El Real Madrid suma 99 victorias en Clásicos frente a las 96 del Barça.

La derrota del Barça también es una mala noticia para Koeman, que probablemente será objeto de un nuevo escrutinio, ya que sigue sin ganar en el Clásico como entrenador. El resultado también significa que el Barça ha perdido cuatro partidos consecutivos contra el Real Marid por primera vez desde 1965, según informa Opta.

4 – @realmadriden have won their last four games in all competitions against Barcelona, their best run in #ElClásico since 1965 (seven, one in Copa del Rey and six in LaLiga). Conquest. pic.twitter.com/DfZCLNzetp — OptaJose (@OptaJose) October 24, 2021

El Barça debe reagruparse rápidamente ya que el equipo vuelve a la acción el miércoles 27 de octubre con un viaje al Rayo Vallecano en La Liga. El Rayo ha comenzado bien la temporada y está un punto mejor que los catalanes y dos puntos más arriba en la tabla.

