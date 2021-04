Chivas vs. Atlas de Liga MX: ¿Cómo ver el Live Stream?

Chivas y Atlas FC se enfrentarán en el Clásico Tapatío en el torneo Guardianes 2021 de Liga MX, este sábado 24 de abril en el Estadio de Jalisco

En los Estados Unidos, el partido (8:00 p.m. ET, hora de inicio) se televisará por TUDN y Univision, pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas en que puede ver una transmisión en vivo de Chivas vs Atlas en línea de manera gratuita:

Previa del Chivas vs. Atlas

Chivas se impuso en el puesto 15 de la tabla Guardianes 2021 para duplicar su total de victorias y meterse en la zona de reclasificación con 19 puntos en 15 partidos.

El miércoles, superó a Monterrey 2-1 con un gol en el minuto 90′ de Alexis Vega, quien manejó el balón y marcó de talón, gracias a un baló enviado del también delantero Ángel Zaldívar, quien también anotó.

“Creo que el equipo jugó un gran partido”, dijo a la prensa el técnico de Chivas, Víctor Manuel Vucetich, según un video de César Huerta Salcedo de AS México. “Se acerca el Clásico, un partido igualmente competitivo. Emocionalmente, nos da muy buena motivación para afrontar este Clásico con la misma convicción que jugamos hoy contra Monterrey”.

Agregó, según el video: “La actitud, la determinación, las ganas de mejorar que tienen los jugadores, creo que se dan cuenta de que son capaces”.

Vega también anotó el gol decisivo en el partido anterior del equipo, una victoria por 2-0 sobre Tijuana, lanzando un tiro hacia la esquina inferior izquierda desde unas 30 yardas de distancia.

Chivas superó a Atlas 3-2 en el Estadio Akron en el torneo Guardianes 2020, tomando una ventaja de 3-0 antes de que Los Zorros metieran un par de goles en los últimos minutos.

“Sí, somos favoritos [en el Clásico Tapatío]”, dijo Vucetich, según el video de Salcedo. “No nos importa si somos favoritos o no, es un juego que hay que jugar. Buscaremos estar de la mejor manera y hacer nuestro mejor desempeño”.

Atlas ha perdido solo tres veces en lo que va de Guardianes 2021, ubicándose en el séptimo lugar con 22 puntos en 15 partidos, a solo 3 de Monterrey en los cuartos de final.

Jugaron contra Mazatlán con un empate sin goles en su última salida, el 16 de abril.

“Cada partido vale 3 puntos, sea un clásico o no, pero para los aficionados no son solo 3 puntos”, dijo el técnico del Atlas, Diego Cocca, según la cuenta de Twitter en inglés del club. “El cuerpo técnico y los jugadores son conscientes de que los jóvenes del club saben lo que significa jugar contra Chivas, todos sabemos lo que significa jugar contra Chivas. Lo que todos los clásicos tienen en común es que dan alegría a la gente y ahora mismo eso no es poca cosa. Mucha gente ha perdido a sus familiares y seres queridos. Tener el chance de poder ganar el sábado y darle un poco de alegría a la hinchada no tiene precio y es algo que tenemos que aprovechar y darlo todo para que suceda”.

