Chivas de Guadalajara: ¿Cómo ver los partidos amistosos de cara al Torneo de Apertura?

En Telemundo Deportes, la casa del C.D. Guadalajara (Chivas), se podrá disfrutar de una cobertura en vivo de los partidos amistosos de pretemporada de las Chivas que se jugarán en Estados Unidos a partir de este miércoles 7 de julio, cuando enfrenten a los Tigres de UANL, en vivo desde Edinburg, Texas, y serán transmitidos por Universo a las 8:30 p.m. (hora del Este) / 5:30 p.m. (hora del Pacífico).

Esta cobertura continuará el próximo domingo 11 de julio con el encuentro entre Chivas y Rayados de Monterrey, desde San Antonio, a las 5:30 p.m. (hora del Este) / 2:30 p.m. (hora del Pacífico), en vivo por Universo. Ambos partidos podrán verse en vivo a través de TelemundoDeportes.com y la aplicación Telemundo Deportes.

El estadio HEB Park de Edinburg, en Texas, será el escenario en donde ambos emblemas del fútbol mexicano midan fuerzas en este partido amistoso que ya cuenta con más del 80% de las localidades vendidas, en lo que sería el cuarto partido para las Chivas, que ya se enfrentaron contra Caimanes de Colima, Mineros de Zacatecas y Rayos del Necaxa, manteniéndose invictos hasta el momento con 2 triunfos y 1 empate. y el primero para los Tigres de UANL.

Only a few more days before we travel to 🇺🇸! Let’s keep up the hard work, @Chivas! 🔴⚪️ pic.twitter.com/TS3ybxSori

— Chivas English (@ChivasEN_) July 4, 2021