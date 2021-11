¿Está cerca de regresar el base de los Lakers Talen Horton-Tucker tras su lesión? 

Talen Horton-Tucker se ha perdido el comienzo de la temporada con Los Angeles Lakers pero podría retornar a las canchas muy pronto.

Horton-Tucker tuvo que ser operado del dedo pulgar el 13 de octubre pero hace poco le quitaron los puntos y está listo para volver a lanzar la pelota. Su esquema original para la reevaluación era dentro de cuatro semanas.

“Sí, le han quitado los puntos”, el entrenador de los Lakers Frank Vogel les dijo a los reporteros el día lunes. “Esperamos que comience a hacer lanzamientos mañana, pero se encuentra según lo planeado.”

Horton-Tucker acaba de firmar un contrato de tres años por 32 millones de dólares para regresar a los Lakers – nada mal por tratarse de un ex seleccionado en segunda ronda que despertó el interés de otros equipos. En los 65 partidos que jugó la temporada pasada, Horton-Tucker promedió los 9.0 puntos (45.8% en tiros de campo), 2.8 asistencias, 2.6 rebotes y 1.0 robos en 20.1 minutos por partido. Horton-Tucker hizo anotaciones de doble dígito 27 veces la temporada pasada y sumó cuatro doble dobles.

“Me parece que no tenía nada que pensar cuando pude volver al lugar en el que comencé y tener otra vuelta”, Horton-Tucker les dijo a los reporteros más temprano este mes. “Quiero ganar un campeonato… entonces estar rodeado de este grupo de jugadores es un beneficio adicional para mí.”

Los Lakers esperan que Horton-Tucker tome un rol más importante esta temporada, especialmente en la defensa.

“Hablamos de la defensa y de quién será ese jugador, ha sido desafiado… Sí, invertimos en él. Con buena razón. Tiene la habilidad, los últimos años siendo un jugador joven ha mejorado mucho, es uno de esos jugadores, que si pensamos que KCP y Alex no están aquí, pueden cumplir con ese rol de cubrir a otros de los mejores jugadores.”

Wayne Ellington se acerca lentamente a su regreso





Más refuerzos podrían acompañar el de Horton-Tucker, por ejemplo Wayne Ellington que se está acercando a su regreso. Ellington se ha estado recuperando de una lesión en los tendones y participó unos minutos con el equipo de los Lakers de la G League. Vogel explicó por qué el jugador de 33 años estuvo presente frente a South Bay.

“Wayne practicará con la G League hoy”, dijo Vogel. “Debemos atenernos a las reglas o lo que sea, pero le sirve para practicar, para moverse un poco. Nuestra práctica fue teórica, entonces para que pueda moverse, trabajará con la G League hoy.”

Los nuevos Lakers están comenzando a congeniar

Los Lakers acaban de tener la que tal vez haya sido su mejor performance en lo que va de la temporada contra los Rockets al vencerlos por 95-85 gracias a un esfuerzo defensivo estelar. El partido también presentó una pequeña modificación en la alineación titular, con Anthony Davis comenzando en el centro y Avery Bradley como parte de la formación.

“Hubo una enorme mejoría en la defensa, no por la formación sino por nuestro trabajo”, dijo Vogel. Hemos estado trabajando duro con estos jugadores para mejorar los aspectos en los que estábamos fallando. Hemos tenido reuniones en las miramos películas que han sido muy productivas y los hemos desafiado con cosas como contención, el último jugador de la defensa y la ejecución correcta de nuestras coberturas, y la finalización de nuestras posesiones, cosa que hicimos mucho mejor. Estuvimos muy relajados con nuestros cierres de rebote en los últimos partidos, pero todas esas áreas mejoraron esta noche.”

Los Lakers intentarán quedar 5-3 cuando reciban a los Rockets el martes.

