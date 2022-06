Los Celtics brindan crucial actualización de lesiones tras incidente de Robert Williams: ¿Quiénes jugarán?

Los Boston Celtics han lidiado con golpes y contusiones menores durante toda la postemporada, pero ningún jugador ha superado más lesiones que Robert Williams. Después de someterse a una cirugía de menisco a fines de marzo, Williams regresó a la cancha sobre la mitad de la primera ronda.

Se ha estado esforzando, y parece decidido a darlo todo para ayudar al equipo. Sin embargo, durante la derrota del Juego 4 de Boston ante los Golden State Warriors, Williams parecía haberse lesionado la rodilla. Esto generó dudas acerca de su disponibilidad para el Juego 5.

Durante su encuentro con los medios el 12 de junio, el entrenador Ime Udoka brindó una actualización aliviadora sobre su estado. Dijo que Williams tendrá que probar su rodilla antes del partido, ya que ha estado haciendo a lo largo de toda la serie, pero debería estar listo para jugar.

“Vimos la grabación y nada se destacó. Obviamente llevó al encuentro con Curry donde no pudo moverse muy bien en esa posesión. Pero lo está haciendo mejor, el día libre, el descanso, sumado a hoy y mañana, [me siento] optimista de que estará listo para jugar. Pero lo probaremos antes del partido como de costumbre”, reveló Udoka.

Ime Udoka provides update on Rob Williams after he tweaked his knee in Game 4 pic.twitter.com/1C4v3gg5lz — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) June 12, 2022

El incidente en el que Williams se lesionó la rodilla en el Juego 4 no fue percibido de inmediato por los espectadores y, según Udoka, Boston tampoco pudo dar cuenta exactamente de lo que sucedió.

Williams ‘no sabe cuándo sucedió’

Se le preguntó a Udoka si Williams le había explicado lo sucedido. El entrenador dijo que Williams lo mencionó, pero nadie pudo precisar exactamente cuándo se volvió a lesionar la rodilla.

“Sí, lo mencionó. No hizo nada específico, por lo que no sabe cuándo sucedió. Simplemente corrió hacia arriba y hacia abajo una vez después de una posesión y lo estaba molestando un poco, y por eso pidió salir”, dijo Udoka.

Williams salió de la cancha con 3:41 restantes del partido, ya que estaba claro que su rodilla no aguantaba más. Fue cambiado sobre Stephen Curry en la línea de triples, y el base de los Warriors pudo pasarlo con poca resistencia por parte de Williams.

O que o Curry fez com o Williams e o Smart foi sacanagem 🤣, alguém seca a quadra aí que tá escorregadia#NBA #Curry #StephenCurry #Warriors #NBAFinals pic.twitter.com/NuvQ9RG1cr — VAR Tático (@vartatico) June 11, 2022

A pesar de su lesión, Williams jugó un papel importante en el Juego 4.

El dominante desempeño de Williams en el Juego 4

Aunque los Celtics no pudieron irse con una victoria, Williams montó un espectáculo. Mostró lo valioso que puede ser contra un equipo de los Warriors que carece del tamaño para seguirle el ritmo.

El hombre fuerte del equipo jugó 31:27 minutos, lo que marca lo máximo que ha jugado hasta ahora en un partido de esta serie. Antes del Juego 4, la mayor cantidad de tiempo que pasó en la cancha en un partido de Finales fue de 25:57, lo cual ocurrió en el Juego 3.

Robert Williams, who tweaked his knee in Game 4, going through some practice warmup drills pic.twitter.com/jdM1BMisuv — Celtics on CLNS (@CelticsCLNS) June 12, 2022

En el Juego 4, Williams sumó siete puntos, 12 rebotes, cuatro asistencias, un robo y dos tapones. Su presencia interior fue crucial para los Celtics en el lado defensivo, ya que ayudó a sellar la línea de tiros libres.

Según Udoka, Williams debería estar disponible para jugar en el Juego 5, pero si le duele la rodilla, su movilidad podría verse afectada, y ese no es un buen augurio para Boston.

El Juego 5 está programado para el lunes 13 de junio a las 9:00 p. m., hora del Este, en San Francisco.



