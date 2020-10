Cavani habló de dejar el fútbol y coronavirus en entrevista exclusiva

Edinson Cavani dio su primera entrevista como jugador del Manchester United y tuvo mucho de qué hablar. Una de las cosas que confesó fue que él y su novia tuvieron COVID-19 luego de su estadía en España. En un tramo de la entrevista en la que Cavani habla sobre cómo consideró quedarse en Salto hasta que pasara la pandemia.

En una entrevista con el programa 2 de Punta, Cavani fue muy abierto y distendido sobre su alegría de estar en el Manchester United y por las dificultades por las que tuvo que pasar durante los últimos meses.

Además de ese tema, Cavani menciónó en la entrevista que su paso por el PSG fueron “siete años imborrables” al ser preguntado sobre su paso por ahí y su emotivo adios a la fanaticada de ese club con el que tuvo una gran relación.

Matador con COVID-19

El delantero charrúa contó que estuvieron muchos días, “incluso más de lo que sería la cuarentena”, en su casa cuidándose. “Fue después de que llegamos de las vacaciones en España. Nos hicimos un test que dio negativo, y después volvimos a hacernos el test porque mi novia había mostrado algunos síntomas”, contó el “Matador”.

El segundo test dio positivo para ambos. Mencionó que fue algo del cual no compartió antes pero lo hace ahora porque él como su novia ya habían superado el tema.

Entrevista de Cavani

Dejar el fútbol temporalmente

Cavani señaló que los meses que pasó en Salto, mientras la pandemia crecía en todo el mundo, lo hicieron plantearse abandonar al fútbol por lo menos temporalmente. “Más allá de que al fútbol lo ame, también estaba la salud de la familia. Y cuando uno está en su lugar, cerca de su familia, su tierra. Consideré dejar de jugar y quedarme en el campo. Esperando que todo esto pase”, dijo el exNapoli.

“Tuvimos que pasar con la familia esos meses ahí. Haciendo cosas diferentes en ese ambiente que es el que amo. Salto. Ahí, mi tierra. Pasé unos meses muy lindos. Más allá de que a uno le dolía todo lo que estaba pasando en el mundo porque es algo que duele y que despierta mucha incertidumbre porque nadie sabe cuál va a ser la solución,” confesó en la entrevista.

Su no convocatoria

Cavani no fue convocado por la Tabárez para los dos primeros partidos de la selección uruguaya en Eliminatorias. El delantero lleva más de ocho meses sin actividad oficial luego de que dejara de jugar y posteriormente se terminara su vínculo con el PSG.

“Ganas de ir a la selección tengo siempre, todos los días de mi vida. Pero también soy realista. Tenía muchas ganas, pero también sabía que hacía meses que no hacía un trabajo con compañeros, en espacios reducidos”, admitió.

También dijo que no quería “avergonzar” a su equipo ya que no estaba listo y tener que salir a los 10 minutos. En ese pensamiento usó como ejemplo el partido de cuartos del mundial cuando Uruguay enfrentó a Francia y él no estaba al cien por ciento por una lesión que había sufrido ante Portugal en la segunda ronda.

Ahora se prepara para la seguidilla de partidos que le esperan después de la fecha internacional en la que posiblemente haga su debut cuando el United enfrente a Newcastle en 17 de octubre. Después estaría disponible para el debut de la Champions el 20 ante su exequipo, el PSG.