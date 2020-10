Exárbitro contó cómo fue amenazado por sicarios de Pablo Escobar

El exárbitro internacional argentino Carlos Espósito narró cómo fue amenazado por sicarios del cartel de Medellín en la previa de un partido de la Copa Libertadores 1989, torneo que terminaría conquistando el Atlético Nacional de esa ciudad, equipo del cual era apoyado por Pablo Emilio Escobar Gaviria.

Espósito hizo estas declaraciones en el reconocido programa radial argentino Un buen momento, que se emite por radio la Red. En diálogo con el periodista Gustavo López, contó la noche de horror que vivió en la previa de la revancha de semifinales entre Atlético Nacional y Danubio de Uruguay.

Secundado por sus asistentes, Juan Bava y Abel Gnecco, Espósito se encontraba en la habitación del hotel que la Conmebol le había reservado en Medellín. Golpearon a su puerta y creyó que se trataba de una empleada del hotel a la que le había solicitado una botella de agua. Al abrir, el que ingresó al dormitorio fue Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, quien fuera jefe de sicarios del cartel de Medellín. Cabe señalar que el argentino aseveró que “nunca le vi la cara a Escobar”.

“Popeye”, acompañado por otras personas, estaba armado con una ametralladora. Dejó sobre el colchón de una cama un maletín con 250 mil dólares. La consigna era precisa. Al día siguiente, Atlético Nacional debía salir victorioso.

Aquí está el audio de la primera parte de la entrevista, en la que Espósito narra cómo fue su llegada a Medellín para dirigir el trascendental partido. Las declaraciones del exjuez hicieron eco en Colombia. El prestigioso diario El Tiempo también recogió su testimonio.

Conocíamos historias del Cártel de Medellín y el fútbol. Nunca con tanto detalle como la que Carlos Espósito, gran árbitro argentino, contó hoy en Un Buen Momento (@radiolared) sobre el apriete narco antes de un partido por #Libertadores. Va en 2 partes. Sencillamente IMPERDIBLE. pic.twitter.com/v9GpkZhG22 — VarskySports (@VarskySports) October 15, 2020

De acuerdo al testimonio del exárbitro argentino, la terna se puso firme ante los sicarios enviados por Pablo Escobar. Le dijeron a “Popeye” que no iban a recibir el dinero. El jefe de sicarios tomó el maletín y abandonó la habitación.

Espósito pensó en fugarse de Colombia

La terna arbitral argentina quedó severamente afectada por la visita de los narcos. Los tres jueces pasaron la noche en vela, conversando acerca de lo sucedido. Espósito reconoció que se le cruzó por la mente la idea de fugarse de Colombia.

“Yo, ingenuo, les digo a mis compañeros: ‘vámonos para el aeropuero’. Abel Gnecco me dice que nosotros de Colombia no nos podíamos ni mover”, aseveró Espósito. “Nos asomamos a la ventana y había cinco hombres ahí abajo, custodiándonos. No dormimos en toda la noche”.

La segunda parte de la entrevista en la que el éxarbitro Carlos Espósito narra cómo fue amenazado por el cartel de Medellín.

La segunda parte de una de las notas del año. Carlos Espósito, gran árbitro argentino, y el apriete del Cártel de Medellín antes del partido por #Libertadores entre Atlético Nacional-Danubio en 1989. Pablo Escobar, Popeye, armas, dinero. Nunca se contó el vínculo c/tanto detalle. pic.twitter.com/JFjDOveCoR — VarskySports (@VarskySports) October 15, 2020

Finalmente, los tres coincidieron que no tenía sentido intentar huir. De arriesgarse, el cartel de Medellín estaría al tanto de su propósito y abortaría sus objetivos de fuga.

Al día siguiente, Atlético Nacional venció 6 a 0 a Danubio. En el encuentro de ida, disputado una semana antes en Montevideo, habían empatado 0 a 0. El equipo Paisa clasificó a la final de la Copa Libertadores, que terminaría conquistando tras vencer a Olimpia de Paraguay.

La primera Copa Libertadores de Atlético Nacional

Atlético Nacional obtuvo en 1989 la primera Copa Libertadores de su historia. Con figuras de la talla de René Higuita, Andrés Escobar y Albeiro Usuriaga, el equipo Paisa llegaba a lo más alto del continente sudamericano.

De acuerdo a Espósito, no solo los árbitros recibieron amenazas por parte de emisarios de Escobar. En el vuelo que lo trajo de regreso a Buenos Aires coincidió con la plantilla de Danubio. El presidente del club uruguayo le dio a entender que sus jugadores también habían sido visitados por la gente del cartel.

Cabe destacar que “Popeye” negó la versión de que Escobar haya influido en esa gesta deportiva. Fue en una entrevista que brindó en 2016. Según él, al exjefe narco lo “utilizaban para todo en Colombia”.

Atlético Nacional volvería a levantar la Libertadores recién en 2016. Ese equipo dirigido por el profesor Reinaldo Rueda fue el último del fútbol colombiano en alzarse con el torneo más prestigioso de Sudamérica.

