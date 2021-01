Puyol presenta la camiseta que usará el Barça en ‘El Clásico’ [FOTO]

La leyenda del FC Barcelona, Carles Puyol, ha regresado al club de toda su vida, esta semana para lucir la nueva camiseta de edición especial del club que se usará en el Clásico de abril contra el Real Madrid por La Liga de España.

El club lanzó este martes 26 de enero, la nueva camiseta que se usará solo para el partido de liga contra sus eternos rivales, en el Estadio Alfredo Di Stefano.

👀 Look who's back! 👀

🔥 @Carles5Puyol unveils our new #ElClásico special edition jersey! 💙❤️

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 26, 2021