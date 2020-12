Canelo vs. Callum: ¿Quién ganó? [VIDEO]

Saúl “Canelo” Álvarez hizo su tan esperado regreso al ring este sábado 19 de diciembre en el Alamodome en San Antonio, Texas. Una vez más demostró ser el mejor peleador libra por libra del mundo. Así lo hizo tras enfrentar al invicto pugilista británico Callum Smith. Canelo lo despojo se sus títulos de la WBA (Super) y The Ring en las 168 libras y al mismo tiempo se llevó el título vacante del CMB. “Soy el mejor del mundo”, dijo Canelo tras levantar la victoria. “Traté de ver qué traería en la primera ronda, pero le mostré al mundo quién soy”.

Aunque Álvarez aceptó enfrentar a su contrincante que le llevaba de ventaja seis pulgadas más de altura y siete pulgadas de alcance, el joven de 30 años intimidó a Smith desde la campana de apertura y también mostró una defensa increíble para evitar el castigo mientras peleaba frente a una multitud de casi 15,000 en el Alamodome de San Antonio.”Hice un gran trabajo después de un descanso de 13 meses”, agregó Canelo. “Smith es un gran peleador, pero viste lo que hice”.

Ronda 1-3

Después de las primeras tres rondas, era evidente que Canelo podía no tenia que preocuparse de lo que iba a recibir. Él empujó a Smith contra las cuerdas y desató uno buenos uppercuts y golpes al cuerpo que comenzaron a derribar a su contrincante. Smith se negó dejarse derrotar, e hizo todo lo posible para luchar contra los avances de Canelo.

Ronda 4-6

En esta, Smith trató de luchar contra los golpes de Canelo. Pero Canelo sorprende a Smith con una dura derecha. Smith logra aterrizar un uppercut. Canelo lo aplasta con otra combinación y un uppercut. Canelo tiene el control total en esta ronda. En la Ronda 5, Smith aterriza un uppercut y un gancho al cuerpo. Canelo no se molesta. Smith con otro uppercut. Canelo aterriza un gancho de izquierda y un par de golpes al cuerpo. Smith parece derrotado en su esquina en la ronda 6. Abajo puedes ver toda la pelea en 12 minutos.

HIGHLIGHTS | Canelo Alvarez vs. Callum SmithDecember 19, 2020 — Canelo Alvarez vs. Callum Smith from the Alamodome in San Antonio, Texas. Subscribe to our YouTube channel 👉 http://bit.ly/DAZNBoxingYouTube Download the DAZN app now 👉 http://bit.ly/DAZN_YT Follow DAZN Boxing On Social Media 👇 Twitter: https://www.twitter.com/DAZNBoxing Instagram: https://www.instagram.com/DAZNBoxing Facebook: https://www.facebook.com/DAZN 2020-12-20T06:39:03Z

Ronda 7 -8

Smith conecta un golpe al cuerpo después de fallar con varios. Smith logra un gancho de izquierda pero Canelo sigue avanzando. Uppercut de Smith. Canelo sigue viniendo y conecta un uppercut. Intercambian golpes, pero el golpe al cuerpo de Canelo parece congelar a Smith brevemente. En la ronda 8, Uppercut y aterrizaje recto a la derecha para Canelo. Smith se debilita, pero dispara y conecta un gancho de izquierda. Canelo lo enfrenta con un uppercut y Smith retrocede. Smith aterriza una mano derecha.

Ronda 9 -12

En la novena ronda, Canelo comenzó a golpear a Smith y conectó varias combinaciones que lo sacudieron. Parecía que la pelea podría detenerse debido al puro castigo que estaba soportando Smith, pero el británico se negó a renunciar y luchó hasta la campana final.

Los jueces vieron 119-109, 119-109 y 117-111 para Canelo, quien ahora buscará unificar los títulos de peso súper mediano.

¿Cuánto dinero ganará Canelo y Callum?

Lo cierto es que Canelo es uno de los atletas más ricos del mundo. Canelo tiene garantizada una bolsa de al menos $20 millones de dólares por pelear contra Smith, según Total Sportal. Eso es menos de los $35 millones que ganaba por pelea bajo su contrato de 11 peleas y $365 millones con DAZN, que se terminó en noviembre. DAZN se había negado a pagarle a Álvarez su garantía de 35 millones de dólares dada la realidad de la pandemia de COVID-19, según The Athletic. Sin embargo, no está claro si la decisión de DAZN de ofrecer a Canelo vs. Smith en el pago por per-pay-view podría aumentar los pagos para ambos luchadores.

Mientras que según se reporta Smith recibirá un pago de $8 millones a $10 millones. Para Smith será una de las mejores peleas de su carrera.

¿De cuánto es la fortuna de Canelo Álvarez?

Según Celebrity Net Worth, Canelo tiene un valor de $140 millones. Él firmó un contrato de cinco años y $365 millones con la compañía de promoción de Oscar De La Hoya y DAZN en 2018, aunque el dinero restante de ese acuerdo se anuló en noviembre cuando Álvarez se separó de Golden Boy y DAZN.

Entre junio de 2018 y junio de 2019, Canelo ganó $95 millones de su imperio. En los siguientes 12 meses ganó $40 millones.

¿De cuánto es la fortuna de Callum Smith?

La fortuna de Callum Smith es mucho menor que el de Canelo.

No hay muchos informes sobre el patrimonio neto de Smith, pero se dice que tiene $1,5 millones, en Net Worth List.